À la recherche d’un gardien de but numéro 2 derrière Gianluigi Donnarumma, le PSG serait sur le point de conclure avec une piste prioritaire de Luis Enrique.

Mercato PSG : Luis Enrique cherche une doublure à Donnarumma

De retour de prêt à Nottingham Forest, Keylor Navas ne devrait pas rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’ancien portier du Real Madrid est à la recherche d’un nouveau club pour rebondir, lui qui ne souhaite pas être la doublure de Gianluigi Donnarumma. E son côté, Sergio Rico revient d’un coma après une grave blessure à cheval et n’est pas sur le point de retrouver les terrains de football de si tôt. Face à cette situation, Luis Enrique a demandé à la direction du PSG de recruter un nouveau gardien de but cet été. Après plusieurs recherches et divers noms évoqués, notamment Yassine Bounou, David de Gea, Hugo Lloris et Thibaut Courtois, le club de la capitale semble avoir déniché l’oiseau rare en Espagne.

Arnau Tenas se rapproche du Paris SG

En effet, selon les informations relayées ce samedi par le journaliste Matteo Moretto, après avoir refusé de prolonger son contrat en faveur du FC Barcelone, Arnau Tenas serait en négociations très avancées avec les dirigeants du Paris Saint-Germain pour une arrivée libre cet été. Le spécialiste du média Relevo précise même que les discussions seraient même très avancées à tel point qu’il ne resterait que quelques détails à régler avant de finaliser l’affaire entre les deux parties.

Toutefois, rien n’est encore signé et d’autres clubs sont intéressés, notamment Las Palmas, qui lui proposerait un poste de titulaire, contrairement au PSG qui le veut pour être numéro 2 derrière Donnarumma. Reste maintenant à savoir si le Paris SG parviendra à concrétiser ce coup.