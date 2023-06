En pleine finalisation de l’arrivée de son nouveau coach, qui devrait être Luis Enrique, le PSG reçoit une bonne nouvelle pour son portier Sergio Rico.

PSG : Sergio Rico est sorti du coma

Plongé dans un coma artificiel, après avoir été gravement touché à la tête après une chute à cheval, Sergio Rico a repris conscience. En effet, le média espagnol Telecinco annonce ce lundi que le gardien de but du Paris Saint-Germain est sorti du coma et a même pu communiquer avec ses proches par des gestes. Alors que la famille et l'hôpital dans lequel l’international espagnol de 29 ans est admis avaient indiqué récemment qu'il n'y aurait plus de communication qu'en cas de grosses évolutions, la femme du numéro 16 parisien est sortie du silence aujourd'hui.

Alba Silva : « Petit à petit il va mieux »

Au micro des journalistes présents devant l'hôpital Virgen del Rocio de Séville, Alba Silva a donné les dernières nouvelles sur l’état de santé de son mari. Et selon la compagne de Sergio Rico, il va mieux.

« Il continue à faire des pas en avant et la vérité est que nous pouvons voir un peu plus la lumière. Grâce à l'hôpital et au personnel médical qui se comporte de manière incroyable, non seulement avec Sergio, mais avec tous les malades et, vraiment, grâce à eux et grâce à Dieu, à tous ceux qui nous ont envoyé tant de force, nous avançons et je suis beaucoup plus encouragée. Oui, petit à petit il va mieux et je savais depuis le début qu'il s'en sortirait parce que c'est un champion », a déclaré la mannequin espagnole dans des propos rapportés par la chaîne Telecinco.

Alba Silva a ensuite confirmé l'arrêt total des doses de sédatifs administrés à Sergio Rico, qui sort du coma pour la seconde fois. La première expérience du corps médical s'était avérée infructueuse et le pensionnaire du PSG y avait été replongé quelques heures plus tard.