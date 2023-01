PSG Mercato : Accord annoncé pour Keylor Navas, départ imminent

Publié par JEAN-LUC D le 31 janvier 2023 à 21:45

Mécontent de sa situation au PSG, Keylor Navas veut changer d’air cet hiver. Le gardien de but de 36 ans pourrait prendre la direction de la Premier League cette nuit.

Les choses s’emballent tout logiquement en ce dernier jour du mercato hivernal. Si les derniers échos annonçaient Keylor Navas sous les couleurs du Paris Saint-Germain pour le reste de la saison, la tendance se serait inversée. Arrivé en septembre 2019 en provenance du Real Madrid, l’international costaricien a perdu sa place de titulaire dans les cages parisiennes depuis l’arrivée de Christophe Galtier sur le banc. À quelques heures de la fermeture du marché des transferts, Navas figure dans le groupe de joueurs retenus par Galtier pour le déplacement à Montpellier, dimanche soir. Toutefois, l’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo pourrait finalement ne pas être du voyage.

PSG Mercato : Keylor Navas proche de rejoindre Nottingham

Si au cours de la journée de mardi, L’Équipe annonçait que les dirigeants de Nottingham Forest sont pessimistes quant au dossier Keylor Navas. Mais quelques heures plus tard, le journal espagnol Relevo assure que « Keylor Navas est à un pas de Nottingham ». Le deal devrait se conclure sous la forme d’un prêt de six mois, sans mentionner d’option d’achat dans les négociations entre les deux clubs. Pour expliquer le retard dans ce dossier, le journaliste espagnol Sergio Santos avance que le gardien de but avait un accord avec le promu anglais, mais « le PSG rechignait à perdre un remplaçant garanti avant la dernière ligne droite de la saison ».

Le journaliste Matteo Moretto ajoute que la direction du PSG a finalement cédé, à la demande de Keylor Navas. Dans ce dossier, il ne reste plus que quelques détails à régler. Ce qui devait être effectif dans les heures à venir. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Champion de France en titre, Navas possède une valeur marchande de 5 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt.