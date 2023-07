Très actif dans le sens des arrivées depuis plusieurs semaines, l'OM veut aussi vendre certains éléments, et un défenseur est proche de quitter Marseille.

Mercato OM : Deportivo Alavés insiste pour Pol Lirola

Les jours sont particulièrement agités du côté de la Canebière actuellement. Pour renforcer l'effectif de Marcelino, Pablo Longoria et Javier Ribalta sont allés chercher des joueurs de classe internationale comme Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr ou encore Geoffrey Kondogbia. Dimanche soir, alors que les supporters n'y croyaient plus, un accord est tombé entre l'OM et Sheffield United pour Iliman Ndiaye, qui a été accueilli quelques heures plus tard à Marignane par plus de 500 fidèles marseillais.

Désormais, le président de l'Olympique de Marseille entend bien renflouer les caisses sur le dernier mois de mercato estival. À l'heure actuelle, l'OM n'a pas réalisé de grosse vente, et veut d'abord se séparer de certains éléments indésirables, à l'image de Pol Lirola, revenu en fin de saison dernière à l'issue d'un prêt non concluant à Elche. Si ce dernier voulait à tout prix rester à Marseille cette saison, c'est finalement du côté d'Alavés que le latéral droit pourrait rebondir. En effet, El Correo indique que les dirigeants espagnols feraient le forcing auprès de l'OM pour un transfert sec.

L'OM ne devrait pas faire la fine bouche

Conscient qu'il a l'opportunité de se débarrasser de Pol Lirola une bonne fois pour toute, Pablo Longoria ne devrait pas se montrer tenace en affaires avec Alavés pour le défenseur espagnol. À l'heure actuelle, les discussions se poursuivent entre les deux parties, et les dirigeants espagnols espèrent trouver un accord rapidement pour boucler la venue du joueur de 25 ans.

Arrivé à l'OM dans le cadre d'un prêt en 2021, Pol Lirola s'est rapidement imposé sur son côté droit, et a réussi à convaincre les dirigeants marseillais de l'acheter définitivement 7 mois plus tard. Mais contre toute attente, le latéral espagnol n'a jamais réussi à conserver son niveau, et tout le monde souhaite le voir partir désormais.