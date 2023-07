L'international tunisien Ayman Ben Mohamed s'est officiellement engagé avec Guingamp. Le latéral gauche était libre depuis son départ du Havre à l'été 2022.

C'est un véritable pari que tente l'En Avant Guingamp. Après plus d'un an sans jouer, l'arrivée de l'ancien havrais Ayman Ben Mohamed a été officialisé par le club breton. L'Irlando-Tunisien a signé un contrat d'un an avec l'EAG. Son arrivée fait suite à la blessure de Lenny Vallier, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, survenue lors du premier match amical guingampais contre Lorient, le 22 juillet dernier. Le joueur de 28 ans, qui peut aussi évoluer dans le coeur du jeu, aura pour vocation d'être la doublure d'Abdallah Ndour, recruté libre du FC Sochaux la semaine dernière.

Originaire de l’île irlandaise de Valentia, Ayman Ben Mohamed a débuté sa carrière au Bohemians FC (D1 Irlandaise), avant de s'envoler en 2016 pour le pays natal de son père, et rejoindre l'Espérance de Tunis (D1 Tunisienne). Là-bas, il a notamment remporté deux Ligue des Champions africaines en 2018, puis en 2019. Le joueur de 28 ans a ensuite connu la Ligue 2 avec un passage au Havre lors de la saison 2021-2022, qui restait sa dernière expérience jusqu'à aujourd'hui. International tunisien, il a connu 14 sélections avec les Aigles de Carthage.

Le chemin sera long pour Lenny Vallier

Victime d'une grave blessure il y a une dizaine de jours, le latéral gauche, Lenny Vallier, va subir une opération jeudi, à Lyon, annonce Le Télégramme. Il entamera ensuite un processus de réathlétisation extrêmement long, qui pourrait prendre plus de six mois. Le joueur ne devrait pas reprendre l'entraînement avant l'année 2024. Un véritable coup dur pour l'ancien Niortais de 24 ans, qui venait tout juste de signer avec l'En Avant Guingamp. Il y a quelques jours, Jérémy Livolant s'est engagé avec les Girondins de Bordeaux. Un départ d'un joueur majeur de l'effectif guingampais.