Après avoir recruté Aubameyang et bouclé la venue d'Iliman Ndiaye, l'OM veut réaliser une autre opération en attaque, mais le transfert bloque.

Mercato OM : Cengiz Under, toujours pas d'accord entre l'OM et Fenerbahçe

Pablo Longoria et Javier Ribalta ont sans doute bouclé une bonne partie du mercato estival dans le sens des arrivées. Si un latéral est fortement recherché par les dirigeants marseillais, le reste de l'effectif de Marcelino a fière allure, et l'OM est quasiment armé pour disputer son premier tour préliminaire de la Ligue des Champions. Avant cela, il y a un dernier match de préparation à disputer, face à une équipe taillée pour jouer la Coupe d'Europe chaque année en la personne du Bayer Leverkusen.

Concernant le mercato, il reste encore un mois à Pablo Longoria pour faire rentrer de l'argent dans les caisses. Car oui, jusqu'à présent, l'OM a dépensé pas moins de 45 millions d'euros en prenant en compte l'arrivée d'Iliman Ndiaye, dont l'officialisation devrait intervenir aujourd'hui. En revanche, aucune vente d'envergure n'est à mentionner, et c'est en ce sens que le président marseillais compte bien s'activer dans les prochains jours. Le dossier le plus chaud à l'heure actuelle concerne Cengiz Under, annoncé partant vers le Fenerbahçe. Mais selon les dernières informations divulguées par L'Équipe, le transfert bloque, faute d'accord entre les deux parties concernant les modalités de paiement de la transaction.

Un milieu devrait quitter l'OM cet été

Au milieu de terrain, l'OM a de quoi faire, et il ne serait pas étonnant de voir un joueur quitter le club avant la fin du mercato estival. Dernièrement, le nom de Mattéo Guendouzi revient avec insistance, surtout qu'il est considéré comme étant la valeur marchande la plus élevée de l'effectif marseillais.

Cependant, les offres sont, à ce jour, peu nombreuses, et l'ancien joueur d'Arsenal n'est pas vraiment enclin à quitter la cité phocéenne dans les semaines à venir. L'autre joueur associé à un départ se nomme Valentin Rongier, mais on assure à Marseille qu'il sera vendu seulement en cas de grosse offre, ce qui n'est pas d'actualité pour le moment.