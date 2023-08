Désireux de rejoindre le PSG lors de ce mercato estival, Ousmane Dembélé a poussé ses dirigeants du Barça à trouver un accord avec leurs homologues parisiens.

Mercato PSG : Ousmane Dembélé vexé par Joan Laporta et le Barça

Sauf revirement de dernière minute, Ousmane Dembélé sera un joueur du Paris Saint-Germain cet été. D’après les renseignements obtenus par Foot Mercato, l’idée d’une relance sur la piste menant à l’attaquant de 25 ans serait venue aux dirigeants parisiens lorsqu’un important agent, mandaté par le FC Barcelone, serait arrivé avec une étrange proposition de Joan Laporta.

Le Barça souhaitait récupérer Kylian Mbappé en échange de Raphinha, Xavi et Ousmane Dembélé. Surpris par une telle offre, le PSG aurait refusé, expliquant ne pas être intéressé par les deux premiers joueurs cités, et directement contacté l’entourage de l’international français dans la foulée. Étonné par le double discours de sa direction, jugé publiquement intouchable et surpris d’être utilisé comme monnaie d’échange, l’ancien milieu offensif du Stade Rennais aurait finalement eu des doutes sur son aventure à Barcelone et donné son feu vert pour un transfert au PSG cet été.

Les choses sont ensuite allées très vite entre les deux parties et Ousmane Dembélé a dit oui à une belle proposition des Rouge et Bleu. Pour éviter de voir son joueur s’en aller librement dans un an, le champion d’Espagne se serait finalement résolu à le laisser partir.

Le FC Barcelone résigné pour Ousmane Dembélé

Après un accord contractuel entre le clan Ousmane Dembélé et Luis Campos avant le passage de la clause libératoire du joueur à 100 millions d’euros lundi à minuit, les dirigeants du PSG et leurs homologues du Barça seraient finalement parvenus à un accord pour le transfert du protégé de Xavi. D’après les informations du journal madrilène Marca, c’est Dembélé lui-même qui aurait convaincu le Paris SG de négocier avec son club.

La source espagnole explique que le natif de Vernon n’a pas souhaité lever unilatéralement sa clause et a préféré une négociation entre les deux clubs, qui ont voulu régler l’affaire très rapidement. Marca assure même que Dembélé a joué son dernier match sous le maillot du Barça samedi dernier lors du Clasico remporté contre le Real Madrid (3-0). À la recherche de renforts offensifs, le club de la capitale française serait donc sur le point de frapper l’un des gros coups de ce mercato estival.