En attendant l’arrivée d’une troisième recrue estivale à l’ASSE et le départ de Niels Nkounkou, le club a bouclé une belle signature ce mardi.

L'ASSE renouvelle son partenariat avec les hippodromes ligériens

Laurent Batlles et son équipe n’ont plus que trois jours pour boucler leur préparation avant le début du championnat de Ligue 2. L’ASSE ouvrira la première journée face à Grenoble, samedi à 15h, au stade Geoffroy-Guichard. Le Chaudron ne fera pas le plein à cette occasion, car le Kop Sud sera fermé en raison d’une sanction de la LFP, en fin de saison dernière. Cependant, plus de 20 000 supporters des Verts ont déjà réservé leurs places pour l’accueil de GF38. L’AS Saint-Etienne devrait se présenter avec ses deux recrues premières recrues estivales : Ibrahim Sissoko (avant-centre) et Dylan Batubinsika (défenseur central).

Avant ce premier rendez-vous, le club de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo a officialisé une signature, ce mardi 1er août. L’ASSE a en effet renouvelé son partenariat avec les hippodromes ligériens. « Les conventions de partenariat, liant l'AS Saint-Étienne aux hippodromes de Feurs et Saint-Galmier, ont été à nouveau reconduites. » Ils sont désormais liés jusqu’en 2025.

Saint-Etienne heureux de prolonger ces conventions de partenariat

Dans son communiqué officiel, le club ligérien a expliqué le bien-fondé de ce partenariat signé par Gérard Vacher (président de la Société Hippique de Feurs), François-Xavier Jay (président de la Société Hippique de Saint-Galmier) et Roland Romeyer (président du directoire de l’ASSE).

« Ces conventions de partenariat permettent notamment aux abonnés de l’ASSE ainsi qu’aux détenteurs de la Carte Membre ASSE d’accéder gratuitement à ces deux hauts lieux du sport hippique du territoire ligérien sur présentation de leur carte. Heureuse de prolonger ce partenariat, l’AS Saint-Étienne se réjouit également que ses supporters puissent communier autour des valeurs du sport, partager la convivialité, mais aussi vibrer au gré des émotions qui caractérisent à la fois le Chaudron et les hippodromes de Feurs et Saint-Galmier. »