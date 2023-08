Un joueur du Stade Rennais (Jérémy Doku) pourrait remplacer un ancien du SRFC (Ousmane Dembélé) au FC Barcelone. Le club catalan a jeté son dévolu sur le Belge du club breton, déjà ciblé par Manchester City.

Stade Rennais FC : Jérémy Doku pourrait rapporter gros au SRFC

Le défi de remplacer Ousmane Dembélé au Barça s'annonce grand. Après six saisons marquées par des blessures et des irrégularités, Ousmane Dembélé s'apprête à quitter le FC Barcelone pour le PSG. Le départ de l'ailier français a laissé un vide dans les rangs du Barça, qui doit désormais trouver un remplaçant capable de faire étalage de ses qualités techniques et de son explosivité sur le terrain.

Jérémy Doku, la pépite belge en vue du côté du Stade Rennais FC a tout de la bonne cible pour remplacer Dembélé, à en croire les dirigeants barcelonais. Âgé de seulement 21 ans, Jérémy Doku est une véritable pépite du football belge. Évoluant au poste d'ailier au SRFC, il a rapidement fait parler de lui grâce à ses débordements, sa vitesse et sa capacité à garder le ballon à ses pieds. Lors de l'Euro 2021, Doku avait impressionné le public avec des performances exceptionnelles, notamment lors d'un grand match contre l'Italie, malgré la défaite de son équipe, les 'Diables Rouges'.

Jérémy Doku a passé une grande partie de sa jeune carrière au sein du Stade Rennais en Ligue 1. Au cours de la dernière saison, il s'est affirmé comme un élément régulier dans l'équipe, enregistrant des statistiques prometteuses avec sept buts et quatre passes décisives en 35 matchs. Toutefois, le Belge a également été freiné par des blessures, ce qui rappelle étrangement le parcours de Dembélé au Barça. Sur ce transfert, que ce soit pour son départ au Barça ou à Man City, Jérémy Doku devrait rapporter gros

L'intérêt de Manchester City et du FC Barcelone :

Les performances remarquables de Doku ont attiré l'attention de plusieurs grands clubs européens. Notamment, Manchester City s'est manifesté comme un prétendant potentiel à sa signature, mais le FC Barcelone ne semble pas rester en retrait. Le club catalan, selon Mundo Deportivo, il aurait déjà entamé des discussions pour exprimer son intérêt envers le jeune Belge et envisagerait sérieusement de le recruter pour combler le vide laissé par Dembélé.

Le style de jeu du FC Barcelone, axé sur la possession et les combinaisons rapides, pourrait être un terrain fertile pour les qualités de Doku. Sa vitesse, sa capacité à percer les défenses adverses et sa technique pourraient se fondre parfaitement dans le jeu offensif de l'équipe catalane. Cependant, le club devra également évaluer la propension du joueur aux blessures, afin d'éviter de répéter les déboires de Dembélé.