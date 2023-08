C’est fait, une pépite très convoitée du Stade Rennais est transférée. Grâce à cette vente, le club breton empoche un joli chèque.

Mercato Stade Rennais : Lesley Ugochukwu transféré à Chelsea

Dans les tuyaux à Rennes ces dernières semaines, le transfert de Lesley Ugochukwu (19 ans) est maintenant officiel. Il est vendu à Chelsea, comme pressenti. Selon le communiqué du Stade Rennais, « le club et Chelsea ont trouvé un accord pour le transfert de Lesley Ugochukwu ». L’indemnité de mutation du milieu défensif est estimée à 27 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Il a signé un long contrat de 7 ans à Londres, soit jusqu'en juin 2030.

« Cinquième joueur le plus jeune à évoluer parmi les pros, à l’âge de 17 ans, le natif de Rennes avait disputé son premier match avec l’équipe première du SRFC le 4 avril 2021, face au Stade Reims », ont rappelé les Rouge et Noir. Lesley Ugochukwu était arrivé au Stade Rennais en 2012 à l’âge de 8 ans. Il a totalisé 60 matchs avec l’équipe professionnelle de son club formateur. Alors qu’une nouvelle aventure s’ouvre en Angleterre pour le jeune joueur prometteur, le club breton lui dit « merci et bonne continuation ».

Lesley Ugochukwu vers un prêt

Lors de l'officialisation de la signature de Lesley Ugochukwu chez les Blues, son nouvel entraineur, Mauricio Pochettino a déclaré : « C'est un joueur jeune et talentueux. Nous ne savons pas si nous avons la possibilité qu'il joue […], mais nous allons l'évaluer ». Il est fort probable que le transfuge du Stade Rennais soit prêté à un autre club, afin de lui permettre d'engranger du temps de jeu et s'aguerrir. Le technicien argentin a évoqué cette tendance sur le site internet de Chelsea : « Maintenant, il est temps de l'évaluer jusqu'à la fin de la fenêtre de transfert et de voir s'il va être avec nous ou partir en prêt. »