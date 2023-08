À fond sur le dossier depuis plusieurs jours, le PSG insiste pour Bradley Barcola, et a lâché une nouvelle offre pour le jeune ailier de l'OL.

Mercato PSG : Une nouvelle offre supérieure à 30 M€ pour Bradley Barcola

Luis Enrique en a fait une priorité pour cet été. Depuis quelques jours, l'entraîneur parisien insiste auprès de sa direction pour faire venir Bradley Barcola. Le jeune attaquant de l'OL sort d'une bonne saison sous les ordres de Laurent Blanc, et le PSG a déjà entamé les discussions avec les dirigeants lyonnais à son sujet. Et si John Textor a récemment déclaré vouloir garder ses jeunes pépites que sont Bradley Barcola et Castello Lukeba, cela ne démotive pas le Paris Saint-Germain qui serait même revenu à la charge ces dernières heures.

Selon les dernières informations divulguées par Foot Mercato, le club de la capitale aurait augmenté son offre, offrant à l'OL un montant supérieur à 30 millions d'euros pour le convaincre de céder son attaquant. Néanmoins, il n'est pas certain que cette nouvelle somme proposée par le PSG soit suffisante, car John Textor réclame au moins 50 millions d'euros.

Bradley Barcola veut rejoindre le PSG

Toujours selon les informations divulguées par Foot Mercato, Bradley Barcola est très emballé à l'idée de rejoindre le Paris Saint-Germain cet été. L'attaquant de 20 ans est convaincu par le projet sportif vendu par le club de la capitale, et souhaite évoluer sous les ordres de Luis Enrique. Cependant, la source indique que Bradley Barcola ne compte pas aller au clash avec ses dirigeants, et est prêt à rester une année supplémentaire à l'Olympique Lyonnais. Le feuilleton autour du jeune attaquant lyonnais est donc loin d'être terminé, et les discussions vont se poursuivre dans les jours à venir entre l'OL et le PSG. Reste à savoir si un accord parviendra à être trouvé.