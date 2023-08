Alors que l’OM enchaîne des signatures de grande envergure, Frank McCourt n’est pas entièrement satisfait et attend de grosses ventes cet été.

Mercato OM : Frank McCourt attend de belles ventes à Marseille

L'Olympique de Marseille connaît un mercato estival des plus animés, avec l’arrivée de joueurs de haut niveau. Jusqu'à présent, six nouvelles recrues ont rejoint l'OM, à savoir Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Ruben Blanco et Iliman Ndiaye. Cette vague de renforts suscite l'enthousiasme des supporters.

En revanche, le propriétaire de l'OM, Frank McCourt, montre quelques signes de mécontentement pour une raison précise. À ce stade du mercato, l’Olympique de Marseille a déboursé environ 45 millions d’euros pour renforcer son effectif, tandis qu’aucune vente significative n’a encore été bouclée pour soulager un peu les finances du club. Ce constat ne plaît guère au milliardaire américain, qui souhaite voir des plus-values être réalisées par sa direction.

L’Équipe explique que Frank McCourt « se désespère de voir les plus-values réalisées par les autres clubs français chaque été, quand l’OM a tant de mal à vendre ». Ainsi, le propriétaire l’OM attend toujours Pablo Longoria sur le rayon des ventes qui tardent à se concrétiser. C’est dans cette optique que le président marseillais et son équipe s’activent à présent pour boucler plusieurs départs. D’ailleurs, une vente est sur le point d’être conclue.

Un départ imminent pour Cengiz Under

Le quotidien sportif assure en effet que le transfert de Cengiz Under à Fenerbahçe est déjà acté en interne. Les deux écuries seraient tombées d’accord pour son transfert à hauteur de 15 millions d’euros, il ne resterait plus qu’à régler quelques détails avant l’officialisation de la transaction. Ce transfert imminent devrait redonner le sourire à Frank McCourt, car cela marquera sans doute le début de ventes significatives à l’OM.

D'autres mouvements sont aussi attendus dans les semaines à venir, notamment pour les indésirables que sont Jordan Amavi, Pol Lirola et Konrad de la Fuente, qui pourraient quitter l'OM dans le cadre d'un réajustement de l'effectif. Le dernier mois du mercato pourrait ainsi réserver d’énormes surprises à Marseille.