Alors qu'il ne reste plus qu'un mois de mercato, le Stade Rennais cherche toujours un latéral droit, et a failli le signer la semaine dernière.

Mercato Stade Rennais : Un latéral droit était attendu la semaine dernière au SRFC

Il devrait se passer encore beaucoup de choses du côté du Stade Rennais sur ce dernier mois de mercato estival. Dans le sens des départs, Lovro Majer et Jérémy Doku font l'objet de plusieurs offres ces derniers jours. Pour le milieu croate, Wolfsburg a déjà formulé trois propositions aux dirigeants rennais, toutes refusées par ces derniers qui attendent au moins 25 millions d'euros pour le céder. En ce qui concerne Jérémy Doku, un intérêt de Manchester City et du FC Barcelone a été évoqué mardi, et le SRFC ne le lâchera pas pour moins de 50 millions d'euros.

Dans le sens des arrivées, le dossier prioritaire de Florian Maurice concerne toujours le poste de latéral droit. Mardi, la piste menant à Ruben Aguilar a vu le jour, même si aucune négociation n'est à mentionner pour le moment. Plus tard dans la soirée, le journaliste François Rauzy a indiqué qu'un joueur était sur le point de s'engager au Stade Rennais la semaine dernière pour renforcer le côté droit de la défense rennaise. Finalement, l'opération n'a pas abouti.

Florian Maurice reste confiant

Toujours selon le journaliste de France Bleu Armorique, Florian Maurice ne se décourage pas dans sa recherche d'un latéral droit. Le directeur sportif du Stade Rennais travaille sur plusieurs dossiers, et se dit très optimiste concernant une prochaine arrivée à ce poste avant la reprise du championnat. Pour rappel, le Stade Rennais démarrera par la réception du FC Metz le 13 août prochain au Roazhon Park. Avant cela, les hommes de Bruno Genesio disputeront deux derniers matchs de préparation, d'abord face à Nottingham Forest ce mercredi soir, puis contre Wolverhampton samedi après-midi.