En quête d’un joueur offensif polyvalent, l’ASSE voit une piste s’ouvrir au FC Nantes, à un mois de la fermeture du mercato estival.

Mercato ASSE : Saint-Etienne en difficulté pour se renforcer

L’ASSE peine à se renforcer comme il le souhaite, mais le club ligérien n’a pas bouclé son mercato estival. Laurent Batlles attend toujours le joueur offensif polyvalent réclamé à Loïc Perrin. Saint-Etienne suit plusieurs pistes, notamment celle menant à Antoine Leautey, qui est retenu par Amiens. Une autre cible de Sainté, Moussa Doumbia, s’est libérée de son contrat au FC Sochaux, mais privilégie l’Arabie saoudite.

Annoncé vers le club saoudien d'Al-Fateh Sport Club, l’ailier gauche serait maintenant proche d’Aladah Football Club, une formation reléguée en deuxième division saoudienne, selon Mohamed Toubache-Ter. Ce mercredi, Peuple-Vert a révélé l’intérêt de l’AS Saint-Etienne pour Georges-Kévin Nkoudou, en plan B. L’ailier gauche formé au FC Nantes, passé par l’OM et l’AS Monaco, est libre depuis la fin de son contrat au Besiktas.

Kader Bamba poussé dehors au FC Nantes, une opportunité pour l'ASSE

Une alternative s’offre cependant à l’ASSE pour se renforcer. Selon les informations de France Bleu Loire-Océan, le FC Nantes souhaite se séparer de Kader Bamba, dont le contrat expire en juin 2024. Rentré de Saint-Etienne où il était prêté entre janvier et juin 2023, il serait indésirable à la Jonelière depuis son retour. Le nouvel entraîneur Pierre Aristouy, successeur d’Antoine Kombouaré, ne compterait pas sur lui. Le FCN lui cherche donc une porte de sortie.

L’ailier droit et gauche avait aidé les Verts à se maintenir en Ligue 2. Il avait pris part à 14 matchs et avait inscrit 4 buts et délivré une passe décisive. En plus de ses performances, Kader Bamba avait laissé une bonne impression à l’ASSE, grâce à son état d’esprit. Sauf que rien n'indique que la direction et le coach des Stéphanois souhaitent le retour de l'attaquant nantais à Saint-Etienne.