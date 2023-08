L’ASSE penserait à un ailier formé au FC Nantes, en prévision d’un éventuel échec dans le dossier Antoine Leautey à Amiens.

Mercato ASSE : Antoine Leautey parti pour rester à Amiens

L’ASSE cherche toujours le joueur au profil idéal pour remplacer Niels Nkounkou, dont le transfert est imminent. Antoine Leautey est la cible prioritaire de Saint-Etienne. Laurent Batlles et Loïc Perrin ont validé son profil, mais l’ailier de 27 ans est retenu par Amiens. Le club picard ne veut pas le transférer cet été, Omar Daf compte entièrement sur lui. « On a signifié à Antoine Leautey qu'on comptait sur lui et qu'on ne voulait pas qu'il parte », avait déclaré John Williams, le directeur sportif d’Amiens.

De plus, il est sous contrat jusqu’en juin 2025 et ne peut pas décider seul de son avenir. Bien qu’intéressé par la proposition de l’AS Saint-Etienne, le joueur polyvalent ne souhaite pas aller au clash avec son club. Il avait déclaré dans ce sens, à l’issue du match amical contre le FC Metz : « je pense que je vais rester ». En tout cas, le N°7 amiénois semble bien parti pour poursuivre en Picardie.

L'ASSE pense à Georges-Kévin Nkoudou en plan B

Pour anticiper un échec dans le recrutement d'Antoine Leautey, l’ASSE se serait mis sur les rangs pour s'attacher les services de Georges-Kévin Nkoudou, une informations dévoilée par Peuple-Vert. « Face à une situation qui s'enlise, les dirigeants stéphanois explorent d'autres pistes. L'une d'entre elles mène au Camerounais. » L’ailier gauche avait été convoité par les Verts lorsqu’il était en difficulté à Tottenham (2016-2019). Mais son prêt à Saint-Etienne avait échoué en toute dernière minute.

Georges-Kévin Nkoudou avait été prêté successivement à Burnley (janvier à juin 2018), puis à l’AS Monaco (janvier à juin 2019), et finalement transféré au Besiktas en août 2019. Après quatre saisons consécutives en Turquie, l’international camerounais (4 sélections) est libre de tout engagement.

Une opportunité pour les Stéphanois, dont le budget de recrutement est maigre. Pour rappel, le natif de Versailles a été formé au FC Nantes, et a évolué à l'OM une saison (2015-2016). Il totalise 65 matchs en Ligue 1, mais aussi 19 en Premier League et 94 en Süper Lig.