Alors que la reprise de la Ligue 2 débute samedi, l'ASSE vient de recevoir une mauvaise nouvelle. Un attaquant sera absent plusieurs mois.

ASSE : Jibril Othman absent plusieurs mois

Si l'ASSE reprend le championnat dans les prochains jours face à Grenoble, l'équipe réserve doit débuter sa saison le 26 août face à Chassieu Décines en National 3. Une rencontre qui se fera malheureusement sans Jibril Othman qui va manquer les trois prochains mois de compétition. Un véritable coup dur pour l'équipe de Razik Nedder, tant il était attendu au tournant cette saison.

Si la crainte des ligaments croisés a un temps été évoquée, l'attaquant pourra tenter de se rassurer de ne manquer que trois mois de compétition. L'avant-centre est un élément fort de l'équipe réserve puisqu'il a inscrit 7 buts en 19 rencontres la saison passée. Des performances qui l'ont amené à rejoindre la formation de Laurent Batlles pour deux matchs où il n'a pas trouvé le chemin des filets. Malgré une assez bonne saison, l'équipe n'a pas pu valider sa montée en N2, terminant 3e du dernier exercice. S'il espérait débuter avec le groupe pro cette saison, le jeune tunisien va devoir attendre avant d'intégrer définitivement les pros.

Laurent Batlles élogieux envers Jibril Othman

L'ancien coach de l'ESTAC s'était déjà exprimé sur le joueur après ses matchs face à Amiens et au Paris FC, soulignant sa mentalité. "Dans la valeur athlétique, il a montré beaucoup de choses avec notamment beaucoup de courses, mais dans la tenue du ballon, à ce niveau-là, il a manqué un peu de solidité, et d'un peu de malice. Mais dans l'état d'esprit, ce sont des joueurs qui sont très intéressants, qui sont à l’écoute. Et quand on les fait rentrer sur une fin de match, même s'il y a des choses à améliorer, on voit qu'il y a un bon état d'esprit."