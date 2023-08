Le doute se dissipe peu à peu sur l’avenir de Pape Gueye à l’OM. Suspendu par le TAS, le milieu de terrain a tranché pour la suite de sa carrière.

Mercato OM : Pape Gueye déterminé à rester à Marseille

L'Olympique de Marseille a conclu sa tournée de matchs amicaux par une défaite à domicile face au Bayer Leverkusen, ce mercredi soir, au Vélodrome. Malgré la présence de toutes ses nouvelles recrues estivales, les Phocéens ont été battus 2-1 par les Allemands, un résultat décevant à une semaine de leur troisième tour préliminaire aller de la Ligue des Champions contre le Panathinaïkos.

Ce match fût aussi l’occasion pour Pape Gueye de faire son retour au Vélodrome, avant de purger sa suspension. Le milieu de terrain sénégalais a en effet été suspendu pour une durée de 4 mois par le TAS à la suite de son litige avec Watford. Cette décision le tiendra éloigné des terrains jusqu'en décembre prochain. L’OM devra donc se passer de lui durant cette période.

Toutefois, Pape Gueye reste déterminé pour la suite de sa carrière à l'OM. Selon La Minute OM, le milieu de terrain est même décidé à réaliser une belle saison avec le club phocéen. Il souhaite rester à Marseille et gagner la confiance du nouvel entraîneur Marcelino. Fort de son prêt encourageant au FC Séville la saison dernière, le joueur de 24 ans est en pleine confiance et a enchaîné de belles prestations durant la préparation estivale.

Pape Gueye vers une prolongation de contrat ?

Pape Gueye devrait poursuivre son entraînement à Marseille dans le but de maintenir sa condition physique et se tenir prêt pour son retour dans le groupe de l'OM cette saison. Malgré sa suspension de toutes compétitions officielles, l'international sénégalais reste un atout important pour l'OM, et son retour dans l'équipe sera certainement très attendu. Son profil de milieu de terrain polyvalent et son potentiel pourraient s'avérer essentiels pour l'équipe entraînée par Marcelino tout au long de la saison.

Toutefois, son contrat, expirant en juin prochain, reste un facteur déterminant pour son avenir à Marseille. Le président Pablo Longoria ne souhaite pas conserver un joueur à une année de la fin de son bail. S’il souhaite poursuivre son aventure à Marseille, Pape Gueye devra probablement renouveler son bail. Dans le cas contraire, il sera peut-être vendu afin d’éviter qu’il parte gratuitement l’année prochaine. Les négociations entre les deux parties pour étendre son contrat devraient sans doute débuter dans les mois à venir.