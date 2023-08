La future destination d'Alexis Sanchez se précise. Libre depuis son départ de l’OM, le Chilien a une préférence pour son prochain club.

Mercato OM : Alexis Sanchez privilégie un retour en Italie

Libre depuis la fin de son contrat avec l’Olympique de Marseille le 30 juin dernier, Alexis Sanchez fait durer le suspense concernant la suite de sa carrière. La direction marseillaise lui a déjà proposé une offre de 3 millions d’euros pour le convaincre de rester, en vain. Cette belle proposition financière a été insuffisante pour arracher l’accord de l’ancien Barcelonais.

L’OM réalise aussi un mercato ambitieux avec l'arrivée de plusieurs joueurs de haut niveau, comme Pierre-Emerick Aubameyang et Iliman Ndiaye, mais cela ne semble pas suffire pour faire revenir son meilleur buteur de la saison dernière. Alexis Sanchez est toujours libre de signer où il le souhaite. Excepté un rebondissement de dernière minute, le joueur de 34 ans devrait poursuivre sa carrière loin du Vélodrome. Et pour cause, le principal concerné a déjà une préférence pour sa future destination.

Malgré les intérêts affichés par l’Arabie saoudite, Flamengo, Palmeiras, Grêmio et Corinthians, Alexis Sanchez aurait décliné ces offres dans un but bien précis. Le Corriere della Serra assure que le buteur de 34 ans souhaite impérativement revenir en Serie A, un championnat où il a déjà évolué avec succès dans le passé. Il attendrait désormais un signe de son ancien club, l’Inter Milan.

La balle est désormais dans le camp de l’Inter Milan

Le départ de Romelu Lukaku et d'Edin Dzeko a laissé un vide au sein de l'attaque des Nerazzurri, qui recherchent désormais un attaquant expérimenté. L'entraîneur de l'Inter, Simone Inzaghi, serait même ouvert à l'idée de récupérer Alexis Sanchez, un an après son départ. Cependant, son retour ne se concrétiserait qu'en cas de départ de Joaquin Correa. Les prochains jours seront donc cruciaux pour connaître le dénouement de cette affaire. La balle est désormais dans le camp de l'Inter Milan, qui devra décider de la suite des évènements.