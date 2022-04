Inter Mercato : Un grand attaquant de Chelsea pour remplacer Dzeko

Publié par Thomas G. le 01 avril 2022 à 14:52

L'Inter Milan par le biais de Giuseppe Marotta veut remplacer Edin Dzeko par un grand attaquant de Chelsea. Le Bosnien pourrait devenir une doublure.

Inter Mercato : Marotta pense à Lukaku pour remplacer Dzeko

Selon les informations du média italien CalcioMercato, les Nerazzurri pensent à Romelu Lukaku pour remplacer Edin Dezko. Les dirigeants de l’Inter pensent que l’international bosnien de 36 ans ne sera pas disponible pour jouer tous les matches et souhaitent engager un nouvel attaquant plus jeune. Le Bosnien pourrait donc se voir confier un rôle de doublure à l’avenir. D’après les médias italiens, Gianluca Scamacca de Sassuolo et Darwin Nunez de Benfica sont également pistés.

Romelu Lukaku avait fait part de ses envies de départ de Chelsea en décembre, et ses déclarations avaient fait polémique outre-Manche. L’attaquant belge avait expliqué qu’il regrettait être parti de l’Inter et que la ville de Milan lui manquait. Depuis, l’ancien joueur de l’Inter n’a pas retrouvé sa place de titulaire à Chelsea et il se poserait de sérieuses questions sur son avenir. D’autant plus que Romelu Lukaku serait prêt à faire d’énormes sacrifices pour revenir à l’Inter en divisant son salaire par deux pour redevenir un Nerazzurri.

L’inter veut se stabiliser dans le haut du tableau

L’objectif des dirigeants intéristes est de rester dans le haut du tableau malgré la dette du club. Pour la deuxième année consécutive, un ou plusieurs grands joueurs vont quitter la Lombardie pour soulager les finances du club. L’été dernier, Achraf Hakimi avait filé au Paris Saint-Germain pour 60 millions d’euros et Romelu Lukaku avait pris la direction de l’Inter pour 112 millions d'euros en direction de Chelsea.

Selon la Gazetta Dello Sport, cet été, Lautaro Martinez pourrait être sacrifié, les Nerazzurri ont fixé son prix à 80 millions d’euros. Deux clubs sont venus aux nouvelles, il s’agit de l’Atlético Madrid et d’Arsenal. En plus de l'attaquant argentin, les Intéristes pourraient perdre Nicolo Barella également coté à 80 millions d’euros.