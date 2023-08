En quête de liquidités, l’OM espère boucler une vente importante en attaque. Mais les négociations, qui semblaient avancées, coincent désormais.

Mercato OM : Ça se complique pour le transfert de Cengiz Under

L’Olympique de Marseille vit un mercato estival très agité, avec l’arrivée de joueurs de classe mondiale, comme Pierre-Emerick Aubameyang et Geoffrey Kondogbia. Les supporters sont ravis d’un tel recrutement et rassurés de voir que l’OM se montre très ambitieux pour la saison à venir. Toutefois, le club phocéen devra réaliser quelques ventes afin de soulager un peu ses finances.

Le propriétaire Frank McCourtest catégorique sur ce point. Pablo Longoria et son directeur sportif Javier Ribalta devront réussir à vendre pour garder un équilibre sportif et financier au sein du club. Certains titulaires risquent donc d’être vendus cet été en cas de belle offre. C’est notamment le cas de Cengiz Under, fortement courtisé par le Fenerbahçe.

La formation turque a déjà entamé des négociations avec la direction de l’OM afin de boucler sa signature. Tous les signaux semblaient au vert pour le retour de Cengiz Under en Turquie. Les discussions avançaient dans le bon sens, à en croire la presse turque, et un contrat de trois ans se trouvait dans les tuyaux. Malheureusement, les négociations s’enlisent depuis quelques jours entre l’OM et Fenerbahçe.

Pablo Longoria vend aussi la mèche pour Alexis Sanchez

La proposition des Turcs a été insuffisante pour convaincre les Phocéens de céder leur ailier droit de 26 ans. La direction de l’OM reste intransigeante dans les négociations. Présent en conférence de presse ce jeudi, Pablo Longoria a lui-même confirmé cette tendance. « On était proche d’un accord. On a des offres sur la table. Mais Cengiz est encore avec nous. Ce n’est pas un joueur proche de partir », a indiqué le président marseillais.

Malgré l’arrivée d’une délégation de Fenerbahçe à Marseille, le transfert de Cengiz Under semble au point mort. Le président Pablo Longoria s’est aussi montré très pessimiste pour un éventuel retour d’Alexis Sanchez à Marseille. « Sanchez ? Actuellement, si on analyse l'effectif actuel, à part au poste de latéral droit, qu'on veut doubler, nous sommes complets. Je considère donc qu'on est complets sauf s'il y a des départs. »

Pablo Longoria reste très ferme concernant le buteur chilien, qui est libre depuis la fin de son contrat avec l’OM le 30 juin dernier. Dans ces conditions actuelles, il est peu probable de voir Alexis Sanchez faire son retour à Marseille. Un départ de Cengiz Under pourrait peut-être changer la donne. Les prochains jours seront décisifs dans ces deux dossiers.