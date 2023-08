Si le renforcement de l’attaque est la priorité au PSG, Luis Campos ne dirait pas non à un autre coup au milieu de terrain. Mais pas à n’importe quel prix.

Mercato PSG : Luis Campos vise un nouveau milieu de terrain

Après sept recrues, le Paris Saint-Germain n’est pas encore rassasié. Luis Campos continue de chercher de bons sur le marché des transferts pour renforcer de nombreux postes de l’équipe de Luis Enrique. Notamment, au milieu de terrain. Alors que l’Arabie saoudite fait le forcing pour recruter Marco Verratti cet été, le conseiller football du Paris SG réfléchit à l’option d’attirer un nouveau joueur pour le remplacer. Et un nouveau nom a fait son apparition : Matheus Nunes. Sous contrat avec Wolverhampton jusqu’en juin 2027, l’international portugais de 24 ans est estimé à 45 millions d’euros par le site Transfermarkt.

Milieu central, capable également d’évoluer un cran plus haut sur le terrain, Matheus Nunes s’est rapidement imposé chez les Wolves, malgré une mauvaise saison de son club. Représenté par Jorge Mendes, proche de Luis Campos et grandement impliqué dans de nombreux dossiers parisiens depuis l’arrivée du recruteur portugais l’été dernier, le natif de Rio de Janeiro pourrait donc faire l’objet d’une offre de la part des Rouge et Bleu d’ici la fin du mercato. Pas forcément.

Matheus Nunes n’est pas dans le viseur des dirigeants du PSG

Avec l’incertitude, qui plane autour de l’avenir de Marco Verratti, les dirigeants du Paris Saint-Germain restent effectivement en alerte sur le marché des milieux de terrain, selon les renseignements obtenus par Bruno Salomon. Toutefois, le journaliste spécialiste du PSG pour France Bleu Paris assure que Matheus Nunes ne fait pas partie des plans des décideurs parisiens. Le Paris SG rêve toujours d’attirer Harry Kane (Tottenham) et Bernardo Silva (Manchester City). Alors que Gonçalo Ramos se rapproche en provenance du Benfica Lisbonne, Matheus Nunes ne devrait pas suivre son compatriote dans la capitale française.