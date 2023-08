Alors que le mercato estival bat son plein, l'ancien gardien de l'ASSE, Jérémie Janot, a livré les coulisses d'un gros transfert à Saint-Etienne.

ASSE : Valenciennes ne voulait pas céder Gautier Larsonneur à Saint-Etienne

Portier historique de l’ASSE (1996-2012), Jérémie Janot a livré les coulisses du transfert de Gautier Larsonneur de Valenciennes (Ligue 2) à Saint-Etienne. Il était encore l’entraineur des gardiens de but du club nordiste quand les Verts se sont offert les services du dernier rempart du VAFC, pendant le mercato d’hiver 2023. Dans ses confidences, lors d'une émission de Farid Rouas, Jérémie Janot avoue que le départ de Gautier Larsonneur a été difficile à supporter. Le club jouait le maintien et s’y était opposé, mais en vain. « On a tout fait pour le garder, et puis on sentait qu’on ne pourrait pas lutter », a-t-il confié.

Le gardien de 26 ans a passé seulement une demi-saison à Valenciennes avant son transfert à Saint-Etienne. Cependant, son entraineur particulier n’en est pas surpris. « Quand je le prends à Brest, je sais que je ne vais pas le garder longtemps au VAFC. Sa vente, c’est le plus gros transfert d’un gardien de but de l’histoire de VA. Quelque part, on a bien fait notre travail », a raconté Jérémie Janot.

Janot à propos de Larsonneur : « l'ASSE a acheté le meilleur gardien de Ligue 2 »

Recruté en janvier 2023 pour pallier les défaillances de Matthieu Dreyer et Etienne Green, Gautier Larsonneur a satisfait les attentes de la direction de l'ASSE. Grâce à ses arrêts décisifs, il a apporté de la sérénité dans la défense de l’équipe de Laurent Batlles, et aussi dans le vestiaire. Avec lui dans les buts, les Verts ont enregistré 12 victoires, 5 nuls et seulement 4 défaites. Il a aussi réussi 4 clean sheet lors des 21 matchs disputés en Ligue 2 la saison dernière, avec à la clé, le maintien en en deuxième division.

Pour Jérémie Janot, les responsables de l’ASSE ont fait le bon choix en recrutant Gautier Larsonneur. « Ils ont acheté le meilleur gardien de Ligue 2 et de loin... de très loin même », a-t-il fait remarquer. Rappelons que le dernier rempart des Verts avait été nommé lors des Trophées UNFP du meilleur gardien de la saison dernière, mais il n'avait été élu.