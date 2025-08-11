Mercato OM : Un futur crack envoyé à Marseille !

L’OM pourrait bien tenir sa prochaine pépite offensive alors que le club phocéen réalise un mercato très mouvementé. À seulement 22 ans, Shakhriyor Dzhabborov impressionne déjà par son palmarès et ses qualités, au point que son nom circule avec insistance du côté de la Canebière.

Mercato OM : Shakhriyor Dzhabborov, un profil taillé pour séduire Marseille

Champion national à 19 ans et vainqueur de la Coupe d’Asie des jeunes l’année suivante, Shakhriyor Dzhabborov s’est imposé comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération. L’ailier ouzbek, aujourd’hui sous contrat avec l’Amkal Moscou, possède une trajectoire ascendante qui attire l’attention des recruteurs européens.

Formé dans son pays natal, il a très vite montré ses qualités aux côtés d’autres jeunes espoirs comme Abdukodir Khusanov et Abbos Fayzullaev. Sa polyvalence, sa vitesse et son sens du jeu font de lui un profil rare, capable de dynamiter les défenses. L’OM, en quête de renforts offensifs, pourrait y voir une opportunité à saisir dès ce mercato.

Un parallèle osé avec Kvaratskhelia

Interrogé sur l’avenir de son joueur, le préparateur physique de l’Amkal Moscou, Konstantin Mitrofanov, n’a pas caché son enthousiasme. « Shakhriyor possède un ensemble de qualités footballistiques qui lui permettent d’évoluer au plus haut niveau. Excellente formation acquise dès l’enfance et l’adolescence, vitesse élevée, dribbles efficaces, excellente endurance, caractère fort et grande capacité d’apprentissage », a-t-il souligné.

Mais l’éloge ne s’arrête pas là. Mitrofanov ose même une comparaison flatteuse : « L’arrivée de Shah en Ligue 1 peut être comparée à la fureur de Khvicha lors de sa première année à Naples ». Un parallèle ambitieux, quand on sait que Khvicha Kvaratskhelia est aujourd’hui au PSG après avoir marqué la Serie A de son empreinte. De quoi faire saliver les supporters olympiens.

Un coup de poker à tenter ?

Si Marseille venait à franchir le pas, le pari pourrait s’avérer payant. Miser sur un joueur jeune, déjà expérimenté et encore perfectible, correspond à la nouvelle stratégie de recrutement du club. Reste à savoir si la direction marseillaise transformera cette rumeur en réalité. Mais une chose est sûre : Shakhriyor Dzhabborov a déjà conquis bien des regards, et son nom pourrait bientôt résonner au Vélodrome.