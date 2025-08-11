Mercato ASSE : La stratégie secrète des dirigeants des Verts

Après un été marqué par plusieurs arrivées, l’ASSE aborde une nouvelle phase de son mercato. Les dirigeants veulent désormais observer, analyser et frapper au bon moment.

Un début de mercato ambitieux pour l’ASSE

L’AS Saint-Étienne n’a pas chômé cet été. Dès les premières semaines, les dirigeants ont renforcé l’effectif avec plusieurs recrues, dont les prometteurs Annan et Lamba, déjà titulaires lors du match nul spectaculaire à Laval (3-3). Ce départ tonitruant laissait penser que les Verts continueraient sur cette cadence.

Pourtant, la direction stéphanoise a choisi de lever le pied. Conscients que la saison est longue, les décideurs veulent désormais évaluer la réelle efficacité de leurs renforts avant de procéder à d’autres ajustements.

Saint-Etienne veut observer avant d’agir

Selon Le Progrès, la stratégie est claire : attendre les trois premières journées de Ligue 2 pour dresser un bilan précis. Cette période d’observation permettra de cibler les manques réels et d’investir à bon escient. En attendant, Saint-Étienne reste aux aguets, prêt à saisir toute opportunité intéressante.

Dernier exemple en date : la signature du latéral serbe Strahinja Stojković, 18 ans, officialisée vendredi. Une preuve que, malgré la prudence affichée, les Verts savent encore surprendre sur le marché.