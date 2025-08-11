ASSE : Un message fort secoue le vestiaire après Laval

L’ASSE a entamé sa saison de Ligue 2 par un nul (3-3) à l’extérieur face à Laval. Irvin Cardona, buteur et cadre offensif, a livré un discours lucide et engagé, entre autocritique et appel à la solidarité.

ASSE : Irvin Cardona, un but qui ne change rien

Auteur du premier but de la saison stéphanoise, Irvin Cardona a tenu à rendre hommage au travail d’équipe. « Sur mon but, Aïmen fait un gros travail sur le côté gauche, il centre en retrait, c’est dévié et ça revient dans mes pieds », explique-t-il. L’attaquant a ensuite glissé le ballon sous la barre, et avoue que l’action n’était pas si simple à conclure.

Malgré ce geste décisif, Cardona refuse de tirer la couverture à lui : « Le ballon m’est arrivé dessus, je n’ai pas eu grand-chose à faire, c’est surtout Aïmen ». Cette humilité illustre la cohésion d’un groupe qui entend bâtir son succès sur l’effort collectif, clé de toute ambition de remontée en Ligue 1.

Lucidité sur les erreurs et exigences de la Ligue 2

Face aux micros, le buteur n’a pas éludé les failles observées. « On connaît les exigences de la Ligue 2 et des équipes que nous affrontons », a-t-il souligné. Satisfait de certaines séquences, il sait que les Verts doivent élever leur niveau : « On doit faire mieux si on veut remonter ».

Le constat est précis : un penalty concédé et un but sur coup de pied arrêté, deux points faibles identifiés dès la préparation. « Nos erreurs étaient des choses que nous avions déjà repérées », regrette-t-il. Un avertissement clair pour un vestiaire qui ne veut plus offrir de telles opportunités. Irvin Cardona rejette toute division entre les lignes et reste lucide après ce résultat.

« Ce n’est ni la faute de la défense, ni celle des attaquants, c’est une équipe, un tout », a lâché l’attaquant français. Le projet de jeu repose sur cette unité, mais la régularité reste à acquérir. L’attaquant appelle aussi à la patience envers les recrues : « Il faut leur laisser le temps de prendre leurs marques ». Confiant dans la progression du groupe, il conclut : « En continuant de travailler, on pourra envisager de gagner lors de nos prochaines échéances ».