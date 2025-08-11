Mercato PSG : La fin d’une ère actée au Paris SG !

Le PSG s’apprête à tourner une page importante de son histoire récente. Avec l’arrivée de Lucas Chevalier pour 55 M€ bonus compris, Gianluigi Donnarumma semble définitivement poussé vers la sortie. Une décision forte de Luis Enrique, qui marque un tournant.

Mercato PSG : Chevalier débarque, Donnarumma sur la sellette

L’officialisation de Lucas Chevalier au PSG ce samedi a agi comme un coup de tonnerre au sein du vestiaire. À seulement 22 ans, le gardien français arrive avec l’étiquette de titulaire en puissance, reléguant Gianluigi Donnarumma au second plan. Avec un contrat qui expire en 2026 et une seule année restante pour convaincre, l’Italien se retrouve face à un choix crucial : partir dès cet été ou attendre la fin de son bail pour quitter libre.

Lire aussi : Chevalier au PSG : la réponse piquante de Donnarumma

À voir

ASSE : Un message fort secoue le vestiaire après Laval

Le recrutement de Chevalier, arraché au LOSC pour un montant XXL, illustre la volonté claire du PSG et de Luis Enrique de remodeler son dernier rempart. Dans les couloirs du club, certains joueurs confient déjà que « le vestiaire sait » : l’ère Donnarumma touche à sa fin.

Luis Enrique, artisan du changement

Dans son premier entretien sur le site officiel du club, Lucas Chevalier n’a pas caché que Luis Enrique avait été déterminant dans sa signature à Paris. « C’est un coach qui a une façon de jouer bien particulière… Le fait qu’il ait vu ça en moi, c’est très flatteur et ça me motive encore plus », a-t-il confié. Cette déclaration en dit long sur le rôle qu’entend donner l’Espagnol à son nouveau portier.

Lire aussi : Mercato : Lucas Chevalier signe, Donnarumma provoque le PSG

Pour Enrique, le gardien doit être un acteur du jeu, un premier relanceur, une pièce essentielle dans son système. Et Chevalier coche toutes les cases. Le discours du nouvel arrivant ne laisse guère de place au doute : « J’ai senti un vrai intérêt de sa part pour que je vienne ici… c’est peut-être le meilleur entraîneur du monde aujourd’hui. »

À voir

Mercato : Le Stade Rennais prépare un excellent deal à 55 M€

Lire aussi : Situation de Donnarumma du PSG, réaction de Ruben Amorim

Difficile pour Donnarumma d’imaginer un avenir en tant que doublure après avoir été numéro 1 indiscutable depuis 2021. Le marché est prévenu : Paris est prêt à tourner la page, et l’Italien à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière.