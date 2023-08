En attendant le dénouement pour Ousmane Dembélé, qui passe sa visite médicale ce vendredi, le PSG vient d’officialiser une superbe signature en défense.

Mercato PSG : Yoram Zague signe pro avec le Paris SG

Après Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Lucas Hernandez et Cher Ndour, le Paris Saint-Germain poursuit son mercato estival avec les signatures attendues d’Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos. À un an de la fin de son contrat avec le FC Barcelone, l’international français de 26 ans rejoint les rangs du club de la capitale après le paiement du montant de sa clause libératoire fixée à 50 millions d’euros. Arrivé à Paris hier, l’ancien ailier du Stade Rennais passe sa visite médicale en ce moment même avant de parapher un bail jusqu’en juin 2028.

Pour l’international portugais de 22 ans, Gonçalo Ramos, le Benfica Lisbonne a accepté une offre de 80 millions d’euros, bonus compris, du Paris SG. Le joueur est lui aussi attendu dans la Ville Lumière pour finaliser les derniers détails de son arrivée chez les Rouge et Bleu. Mais en attendant ces deux grosses signatures très attendues, le PSG a annoncé ce vendredi matin la signature du premier contrat professionnel d’un Titi. Après des débuts à l’AJN Bagnolet et un passage au Paris FC, l’arrière droit Yoram Zague a paraphé un bail de trois ans, qui prendra effet au 1er juillet 2024. Le défenseur de 19 ans est donc désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2027.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Yoram Zague, qui prendra effet au 1er juillet 2024. Le défenseur est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2027. Le Club félicite Yoram pour la signature de son premier contrat professionnel et lui souhaite beaucoup de réussite avec le Paris Saint-Germain », écrit le champion de France sur son site officiel.