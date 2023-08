Désireux de renforcer son secteur offensif cet été, le LOSC surveille avec attention la situation d'un attaquant de l'AS Monaco.

Mercato LOSC : Krépin Diatta dans le viseur du LOSC !

Il était l'une des recrues très attendues de l'hiver 2021, il n'en a rien été. Un an et demi après son arrivée sur le Rocher, Krépin Diatta a déja deux premiers bons de sortie. Celui qui devait exploser à l'ASM et sortir par la grande porte risque d'emprunter la petite. Il faut dire que ses performances n'ont pas été au rendez-vous. Pour sa première saison complète, l'ailier sénégalais n'a inscrit que 4 buts et délivré 4 passes décisives en 2 076 minutes, réparties sur 31 rencontres.

De ce fait, Monaco pourrait accepter de s'en séparer. Les dirigeants monégasques n'accepteront cependant pas d'offre inférieure à 10 millions d'euros. Pour le moment, seuls deux prétendants ont approché l'ASM pour Krépin Diatta. D'après Florian Holsbeek, le joueur de 24 ans serait suivi par le champion belge en titre, Antwerp, mais aussi par le LOSC. Les Dogues continuent d'explorer des pistes pour étoffer leur effectif, comme le défenseur Alidu Seidu, et combler certains départs.

L'épineux dossier Jonathan David

Principal dossier du mercato lillois, le cas Jonathan David. Le buteur canadien n'attire par les offres malgré ses excellentes saisons. Les dirigeants ont même déja fait baisser son prix de 60 à 45 millions d'euros. Mais toujours aucune proposition concrète, si bien qu'un autre deal pourrait capoter, celui de Gift Orban.

L'attaquant nigérian est toujours d'accord avec Lille pour un transfert, mais le prix demandé par La Gantoise, 25 millions d'euros, est trop élevé. Les Lillois attendaient donc le départ de leur buteur afin de faire une offre, mais pour le moment, rien ne se passe. Alors, même si l'attaque Orban-David en fait rêver plus d'un, cette idée devrait rester au stade de songe. À moins qu'une inattendue rentrée d'argent n'aide à financer le transfert, mais le doute est grand.