Les dernières semaines du mercato de l’ASSE s'annoncent très mouvementées. Le club doit encore se séparer de six joueurs sur qui Laurent Batlles ne compte pas.

Mercato ASSE : Bakayoko, Mouton, Nadé, Saban, Rivera et Sow sur le départ

Avec la montée de jeunes joueurs dans l’équipe professionnelle, notamment Karim Cissé, l’ASSE doit poursuivre le dégraissage de son effectif. Ce qui lui permettrait, parallèlement, de réduire sa masse salariale. Les joueurs en instance de départ sont désormais identifiés clairement. Selon les informations de L’Équipe, ils sont au nombre de six. Ce sont : Abdoulaye Bakayoko, Louis Mouton, Mickaël Nadé, Mathys Saban, Maxence Rivera.... et même Saïdou Sow d’après le quotidien sportif. Parmi ces indésirables, Laurent Batlles a convoqué les deux derniers pour le premier match de la Ligue 2, face à Grenoble Foot, ce samedi (15h) au stade Geoffroy-Guichard.

Toutefois, la source précise que l’entraîneur ne compte pas vraiment sur eux. Ils sont donc susceptibles de partir d'ici à la fin de l'été. Maxence Rivera devrait rejoindre le FC Annecy, probablement en Ligue 2, sous la forme d’un prêt. Quant à Saïdou Sow, il fait partie des Stéphanois les mieux valorisés sur le marché (3,5 M€ selon Transfermarkt). Le défenseur central devrait faire l’objet d’un transfert. Tout comme Niels Nkounkou, dont la signature à l’Eintracht Francfort (en Bundesliga) est dans les tuyaux.

Mercato ASSE : Deux nouveaux joueurs attendus à Saint-Etienne

Rappelons que l’ASSE a déjà réussi à se séparer de plusieurs joueurs ne rentrant pas dans les plans de Laurent Batlles. Jimmy Giraudon et Lenny Pintor ont été les premiers départs. Ils ont été libérés de leur dernière année de contrat et sont partis librement. Cependant, le contrat du deuxième au Linzer ASK (Autriche) serait assorti d’un pourcentage au profit des Verts, sur son prochain transfert. Yvan Maçon a lui été prêté au Maccabi Haïfa (en Israël). Cette semaine, Yvan Neyou est retourné au CD Leganés où il était prêté la saison dernière. Il a été transféré définitivement au club de deuxième division espagnole.

Dans le sens des arrivées, le journal sportif croit savoir que l’ASSE attend encore, au moins, « un milieu défensif et un joueur capable de jouer dans les deux couloirs ». Mais il souligne que « ces éventuels ajustements dépendent des potentiels départs inattendus et de l'issue du dossier Niels Nkounkou. »