Alors que l’OL résiste aux offres du RB Leipzig, Castello Lukeba est décidé à rejoindre le club allemand. Il serait passé à l’action pour forcer son transfert.

Mercato OL : Porte de sortie fermée pour Castello Lukeba

Ne pouvant pas recruter de nouveaux joueurs, notamment ceux dont les prix sont élevés, en raison de la sanction de la DNCG (encadrement de la masse salariale et des indemnités de transfert), l’OL tente de maintenir ses joueurs très convoités. Castello Lukeba (20 ans) en fait partie, avec Rayan Cherki (20 ans) et Bradley Barcola (21 ans). Visé un temps par Chelsea, qui a finalement recruté Axel Disasi à Monaco, le défenseur central de Lyon est la priorité du RB Leipzig en ce moment. Le club allemand a transmis plusieurs offres à John Textor, dont la dernière serait de près de 32 millions d'euros (plus des bonus), mais elles ont toutes été refusées. Le nouveau propriétaire de l’Olympique Lyonnais souhaite en effet construire sa nouvelle équipe autour des ces jeunes joueurs, à la fois talentueux et prometteurs.

Mercato OL : Lukeba met la pression sur John Textor pour rejoindre Leipzig

Mais Castello Lukeba ne semble pas intéressé par le projet du milliardaire américain. Après seulement deux saisons en Ligue 1, il veut fait le grand saut en Bundesliga pour jouer la Ligue des Champions. Il serait même déjà d’accord avec le RB Leipzig sur son prochain contrat. En attendant une possible offensive du club de l’écurie Red Bull, l’arrière de l’OL tenterait de mettre un coup de pression sur la direction de l’OL.

Selon les informations de Foot Mercato, Castello Lukeba a demandé à John Textor de négocier directement avec ses homologues allemands. « Désireux de trouver une solution sur la base d’un intérêt commun, le grand espoir de l’OL tenait d’ailleurs cet accord avec Jean Michel Aulas », a appris le journaliste Sébastien Denis, pour le média. À noter que le défenseur formé à Lyon est lié au club jusqu’en juin 2025. Sa valeur marchande est estimée à 25 M€ par Transfermarkt.