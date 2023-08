Depuis plusieurs semaines, le RB Leipzig fait le forcing pour recruter Castello Lukeba, et le club aurait une nouvelle idée pour faire craquer l'OL.

Mercato OL : Le RB Leipzig veut proposer un échange pour Castello Lukeba

Malgré les difficultés que connaît l'OL face à la DNCG, qui a encadré la masse salariale du club, les dirigeants du club rhodanien, et notamment John Textor ont un plan pour ce mercato estival. En effet, l'Olympique Lyonnais s'emploie, depuis le début du marché des transferts, à conserver ses jeunes talents, dans le but de construire une équipe jeune et talentueuse à moindre coup, ce qui explique les difficultés que connaît le PSG dans le dossier Bradley Barcola depuis plusieurs semaines.

De l'autre côté du Rhin, le RB Leipzig subit également cette politique mise en place par John Textor à l'OL, et consiste à ne pas se laisser piller ses jeunes talents. En effet, le club allemand s'intéresse de très près à Castello Lukeba, et aurait même fait plusieurs offres pour le défenseur central, toutes refusées par l'Olympique Lyonnais. Cependant, l'écurie allemande n'aurait pas dit son dernier mot dans ce dossier, et pourrait proposer un alléchant échange à Lyon pour avancer dans les négociations.

Le RB Leipzig va proposer Ilaix Moriba à l'OL

Récemment, le club allemand avait proposé près de 32 millions d'euros, plus des bonus, pour tenter de faire craquer l'OL dans le dossier Castello Lukeba. Pour le moment, le club rhodanien tient bon, et estime que son défenseur central de 20 ans vaut bien plus que cela. Néanmoins, le RB Leipzig pourrait repasser à l'attaque avec une nouvelle offre, incluant également Ilaix Moriba dans le deal.

Formé au FC Barcelone, Ilaix Moriba avait été recruté par Leipzig, il y a deux saisons, contre 16 millions d'euros, avant d'être prêté à Valence. À seulement 20 ans, le milieu de terrain guinéen sort d'une saison assez intéressante en Espagne, et est le type de milieu de terrain recherché par l'OL, qui vient d'essuyer un échec pour Renato Tapia. À voir si la prochaine offre allemande saura faire craquer John Textor, qui va avoir un rendez-vous, très bientôt, avec Castello Lukeba, pour discuter de l'avenir du joueur, qui s'est, de son côté, déjà mis d'accord avec le RB Leipzig.