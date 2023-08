L’ASSE ouvre la Ligue 2 contre Grenoble Foot, ce samedi. Avant ce match capital, Laurent Batlles a fait une promesse aux supporters.

ASSE : Un groupe au complet, mais sans Niels Nkounkou

Le coup d’envoi de la saison 2023-2024 sera donné par l’ASSE et Grenoble Foot au stade Geoffroy-Guichard, ce samedi, à partir de 15h. Laurent Batlles a convoqué un groupe de 19 jours pour cette première journée du championnat. Une équipe au grand complet avec les deux recrues estivales : Ibrahim Sissoko (avant-centre) et Dylan Batubinsika (défenseur central). Cependant, Niels Nkounkou, l’un des joueurs décisifs de la saison dernière, est absent.

Ayant engagé un bras de fer avec l’AS Saint-Etienne, afin de forcer son départ du club, il a été écarté du groupe stéphanois, en attendant son éventuel transfert à l’Eintracht Francfort. Malgré l’absence du piston gauche de l’ASSE, Laurent Batlles devrait pouvoir trouver une solution alternative, sans causer de déséquilibre dans son équipe. Mathieu Cafaro pourrait bien dépanner dans le couloir gauche.

ASSE : Laurent Batlles, « on a envie de bien démarrer aussi pour les supporters »

Quelle que soit l’équipe qu’il va aligner d’entrée de jeu dans quelques heures, l’entraineur des Verts à un impératif. Il doit gagner ce premier match devant les supporters stéphanois, afin de bien se projeter vers l’objectif unique de cette saison, à savoir la montée en Ligue 1. Laurent Batlles en est conscient et il a promis une bonne entrée en lice au peuple vert. « Je crois qu’on a envie aussi de bien démarrer pour les supporters également », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Evect. On sait qu’il y aura du monde au stade. On a envie de bien démarrer pour nous, mais on sait aussi l’importance qu’ont les supporters dans ce club. Aujourd’hui ça ne m’étonne pas du tout qu’il y ait un engouement autour de ce club, parce qu’il y en aura toujours. »

Notons que plus de 20 000 spectateurs sont attendus à Geoffroy-Guichard face au GF38, malgré la fermeture de la tribune Jean Snella (Kop Sud).