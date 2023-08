Revenu à l’OM cette saison, dans le costume de dirigeant, Jean-Pierre Papin s’est prononcé sur le mercato estival canon de Marseille.

Marseille : Jean-Pierre Papin veut faire vivre le projet ''OM légendes''

Jean-Pierre Papin (59 ans) a fait son retour à l’OM la saison dernière. Son arrivée avait été officialisée le 15 novembre 2022. Il est depuis cette date, le conseiller stratégique de Pablo Longoria, le président du directoire de l’Olympique de Marseille. À une semaine du début du championnat 2023-2024, l'ancien buteur des Olympiens (1986-1992) est revenu sur son rôle au sein du club, dont il est une légende. « Il y a un projet qui me tient à cœur, c’est le projet ‘’OM légendes’’», a-t-il confié à La Provence.

On a des joueurs qui peuvent transmettre la passion et les valeurs olympiennes. Aussi, à partir du moment où un joueur qui a porté le maillot de l’OM a des soucis un jour, on est là pour essayer de l’aider au maximum. Pablo a eu une très riche idée en voulant aider et ramener les anciens. Maintenant, il faut faire vivre cette idée, tout simplement ». Avant le retour de Jean-Pierre Papin, une autre figure emblématique, Basile Boli (1990-1994), travaille pour le club depuis 2015. Il est ambassadeur de l’Olympique de Marseille.

Jean-Pierre Papin : « Pablo Longoria fait un mercato digne de l’OM »

JPP a livré ensuite ses impressions sur le mercato des Phocéens. Il en est impressionné, mais pas surpris, car a-t-il expliqué : « Le fait d’être conseiller de Pablo, c’est quelque chose d’assez impressionnant, parce qu’on a un président qui est passionné par ce qu’il fait, et qui a une connaissance du football. Et surtout, il a un réseau qui est exceptionnel. Même s’il a ses idées, c’est quelqu’un qui écoute et qui parle beaucoup. À la fin, c’est lui qui fait les choix, et jusqu’à preuve du contraire, il ne s’est pas beaucoup trompé. »

Pour l’instant, l’OM s’est attaché les services de Geoffrey Kondogbia (milieu défensif), Pierre-Emerick Aubameyang (attaquant), Ismaïla Sarr (ailier droit), Iliman Ndiaye (avant-centre) et Renan Lodi (arrière gauche). En plus de Ruslan Malinovskyi, Amine Harit et Rubén Blanco (gardien de but), dont les options d’achat ont été levées. Et Jean-Pierre Papin est séduit par le marché marseillais. « Cette année encore, Pablo Longoria fait un mercato qui est digne de l’OM », s'est-il réjoui.