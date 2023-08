Depuis le départ de Lesley Ugochukwu, le Stade Rennais lorgne Nemanja Matic de l'AS Rome. Les négociations avancent bien ce dimanche.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC proche d'un accord pour Nemanja Matic

Et si le Stade Rennais réalisait un nouveau coup sur le marché des transferts ? Après Ludovic Blas et Enzo Le Fée, le club breton est bien parti pour signer Nemanja Matic. Le milieu de terrain serbe de l'AS Rome, âgé de 35 ans, arrive en fin de contrat en juin 2024. Si José Mourinho, son entraîneur l'adore, son transfert pourrait bien se réaliser dans les prochains jours. Le média Ouest-France nous apprend que les négociations avancent bien ce dimanche.

Alors que Matic est un cadre de l'entrejeu des Giallorossi, le SRFC est proche de trouver un accord pour sa venue. L'international serbe (48 sélections, 2 buts) est même prêt à baisser son salaire pour rejoindre les Rouge & Noir, toujours d'après la source. Un effort financier qui montrerait l'envie du joueur de découvrir la Ligue 1 avec Rennes. Les supporters peuvent croire à son arrivée, qui ne tient plus qu'à quelques détails.

Tiémoué Bakayoko également en renfort ?

Le Stade Rennais veut compenser les départs de ses joueurs. Florian Maurice, le directeur sportif du club, a été clair à ce sujet. Nemanja Matic remplacerait ainsi Lesley Ugochukwu, parti à Chelsea pour un montant de 27,5 millions d'euros. Un autre échange pourrait avoir lieu entre Xeka et Tiémoué Bakayoko. Le milieu de terrain portugais n'a pas été convoqué lors du stage en Angleterre, et semble plus proche que jamais d'un départ.

Le 29 juillet dernier, L'Équipe nous a appris que le SRFC travaille sur la piste Tiémoué Bakayoko. Libéré par Chelsea, le milieu défensif de 28 ans cherche à rebondir après plusieurs prêts peu concluants en Europe (Milan AC, AS Monaco, Naples). Il n'a disputé que 25 petits matchs en deux saisons chez les Rossoneri (2021-2023), qui ont logiquement décidé de ne pas lever son option d'achat de 20 millions d'euros. Son entourage serait toujours en discussion avec la direction bretonne, mais le dossier avance lentement. Il est possible que la cellule de recrutement recherche d'autres profils pour compenser l'éventuel départ de Xeka.