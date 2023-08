À moins d’une semaine du début de la saison en Ligue 1, Luis Enrique, le nouvel entraîneur du PSG, attend encore des réglages dans son effectif.

Mercato PSG : Luis Enrique réclame l’arrivée d’un nouvel arrière gauche

Particulièrement actif durant ce mercato estival, le Paris Saint-Germain a déjà enregistré la signature de huit recrues et Luis Campos est encore en train de finaliser les derniers détails pour les arrivées d'Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos. Pour autant, le conseiller football du club de la capitale ne devrait pas s’arrêter là. Luis Enrique, l’entraîneur des Rouge et Bleu, souhaitant rapidement obtenir le renfort d’un nouvel arrière gauche en tant que doublure de Nuno Mendes. Initialement, le technicien espagnol voulait s'appuyer sur trois joueurs à ce poste, Nuno Mendes, Lucas Hernandez et le jeune Sérif Nhaga, mais un éventuel renfort est envisagé à cette position, à en croire les informations du journal Le Parisien. Mais la fragilité de l’international portugais de 21 ans.

Qui pour remplacer Nuno Mendes au Paris SG ?

Sur le côté gauche, Luis Enrique peut toujours s’appuyer sur Lucas Hernandez, qui peut rendre service, ainsi que sur Juan Bernat et Layvin Kurzawa. Mais les deux derniers cités semblent plutôt se diriger vers la sortie d’ici la fin du mercato estival et les dirigeants parisiens s’inquiètent forcément d’être en manque d’options à ce poste. Victime d’une rupture du tendon conjoint de l’ischio-jambier droit cet été, Nuno Mendes devrait manquer le début de la saison, comme l’a récemment annoncé le club de la capitale française.

Cependant, aucune information n’est fournie quant au nom du joueur concerné. Si la pépite portugaise Serif Nhaga, arrivée librement en janvier passé, est fortement comparée à son compatriote Nuno Mendes, le successeur de Christophe Galtier veut tout de même s’attacher les services d’un spécialiste expérimenté à ce poste.