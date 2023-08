Le Barça fait traîner les choses, mais Ousmane Dembélé va bien s’engager avec le PSG. D’ailleurs, un autre attaquant barcelonais pourrait le suivre à Paris.

Mercato PSG : Ansu Fati au Paris SG après Ousmane Dembélé ?

En proue à de sérieuses difficultés financières, le FC Barcelone pourrait prochainement retourner sur la table des négociations avec le Paris Saint-Germain pour un autre transfert. Après le dossier Ousmane Dembélé, bien embarqué et réglé contre un chèque de 50 millions d’euros, le champion de France rêverait d’attirer un autre attaquant des Blaugranas. En effet, selon les informations relayées ce dimanche par le journal Diario AS, Luis Enrique aurait demandé aux dirigeants parisiens de se positionner pour recruter Ansu Fati cet été.

En froid avec son entraîneur Xavi Hernandez, qui ne le voit pas comme un premier choix lors de ses compositions d’équipes, l’international espagnol de 20 ans pourrait bénéficier d’un bon de sortie en cas d’offre satisfaisante. Ansu Fati, qui est très proche de Dembélé, pourrait se laisser séduire par la possibilité d’évoluer avec lui au Paris SG. Pour autant, Nasser Al-Khelaïfi devrait se montrer très convaincant puisque Fati, dont le contrat court jusqu’en juin 2027, dispose d’une clause libératoire fixée à 1 milliard d’euros. D’après la publication espagnole, le Paris SG serait même sur le point de faire une proposition au champion de Liga, sans que le montant ne soit dévoilé.

« Luis Enrique lui fait confiance comme il l’a montré lors de son passage à la tête de l’Espagne et, à l’inverse, Xavi ne le voit pas à Barcelone où, malgré le départ imminent de Dembélé, il est plus remplaçant que titulaire », explique le média sportif. Sur le point d’officialiser les signatures de Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé et d’accord avec Randal Kolo Muani pour une arrivée cet été, la formation francilienne pourrait profiter de sa proximité avec Jorge Mendes, l’agent du numéro 10 du Barça, pour faire d’Ansu Fati son prochain gros dossier de cet été.