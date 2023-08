En discussions avec le Torino pour le transfert de Ruslan Malinovskyi, le président de l’OM, Pablo Longoria, vise un gros coup pour le remplacer.

Mercato OM : Ruslan Malinovskyi va quitter Marseille

Après six mois peu convaincants sur la Canebière, Ruslan Malinovskyi n'entre pas dans les plans du nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Marcelino. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, le milieu offensif de 30 ans devrait faire ses valises et quitter les rangs de l’OM dans les prochains jours. Annoncé dans le collimateur de Besiktas et du Torino, l’international ukrainien a fait le choix de retourner en Italie, où il s’est révélé à l’Atalanta Bergame.

D’après la presse transalpine, le club de Torino serait proche de trouver un accord avec Pablo Longoria sur la base d’un prêt d’une saison avec une option d’achat fixée à 10 millions d’euros. Présent en conférence de presse il y a quelques jours, le président marseillais a assuré que tout départ serait remplacé. Malinovskyi le sera donc vraisemblablement et par un profil bien différent.

Ruslan Malinovskyi remplacé à l’OM par Joaquin Correa ?

D’après le Corriere dello Sport, l’Inter Milan négocie avec West Ham pour Gianluca Scamacca et s'intéresse également à Folarin Balogun d'Arsenal. Les Nerazzurri cherchent donc à faire de la place dans leur équipe et aimeraient se séparer de Joaquin Correa sur ce mercato estival. Recruté à la Lazio Rome pour 27,5 millions d'euros il y a un an, l’attaquant de 28 ans est désormais estimé à 12 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.

Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’international argentin serait sur les tablettes de l’OM, qui cherche encore à se renforcer après les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye. Selon les révélations du média Interlive, Joaquin Correa pourrait notamment suivre les traces d’Alexis Sanchez, et quitter l’Inter pour rejoindre le club phocéen. L’Internazionale serait disposé à le laisser partir sous la forme d’un prêt avec une option d'achat fixée à 15 millions d'euros.