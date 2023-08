Libre de tout contrat après son départ d'Arsenal, Ainsley Maitland-Niles est plus proche que jamais d'une arrivée à l'OL dans les toutes prochaines heures.

Mercato OL : Lyon finalise l'arrivée d'Ainsley Maitland-Niles

Dans une position délicate lors de ce mercato estival, l'OL ne peut pas flamber cet été. En effet, les comptes du club rhodanien sont encadrés par la DNCG, ce qui pousse les dirigeants à faire preuve de prudence, et à tenter des coups, pour ne pas trop peser sur les finances lyonnaises. Récemment, l'intérêt de l'Olympique Lyonnais pour Ainsley Maitland-Niles a été révélé, alors que le joueur est libre de tout contrat depuis la fin de son bail à Arsenal, au terme de l'exercice précédent.

Plus que cela, John Textor serait plus proche que jamais de boucler l'arrivée de l'anglais dans le Rhône. Sky Sports annonce même que l'arrivée d'Ainsley Maitland-Niles à l'Olympique Lyonnais est imminente, et qu'il ne s'agit plus que d'une question de temps pour que l'international anglais (5 sélections) rallie la France. Un transfert qui, s'il était officialisé dans les prochaines heures, pourrait s'avérer être un très joli coup, puisque le joueur formé chez les Gunners conserve une belle côte sur le marché des transferts.

Un contrat de 4 ans pour Ainsley Maitland-Niles à l'OL

Si l'on en croit les informations du média anglais, Ainsley Maitland-Niles doit passer sa visite médicale en tout début de semaine, avant de s'engager dans la foulée à l'OL. Après Duje Caleta-Car la semaine dernière, Laurent Blanc pourrait donc bénéficier d'un nouveau renfort de taille, d'autant que l'Anglais est un joueur assez polyvalent, capable de jouer au milieu de terrain, mais également dans le couloir droit.

De plus, Ainsley Maitland-Niles aurait refusé plusieurs offres très alléchantes venues de l'étranger pour se concentrer sur l'intérêt de l'OL. Reste maintenant à voir si l'ancien joueur d'Arsenal arrivera suffisamment tôt à l'Olympique Lyonnais pour faire partie du groupe pour le premier match de Ligue 1 de la saison contre le RC Strasbourg, ce samedi.