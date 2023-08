Les recrues défensives se multiplient à l'Olympique Lyonnais. Après Clinton Mata, Skelly Alvero et Duje Caleta-Car, c'est Ainsley Maitland-Niles qui arrive.

Mercato OL : Ainsley Maitland-Niles va arriver libre à Lyon

Le transfert est inattendu. Pourtant, il va bien se réaliser à en croire le journaliste Fabrizio Romano. L'ancien défenseur d'Arsenal, Ainsley Maitland-Niles, a trouvé un accord avec l'OL pour son contrat. En accord avec son agent, il a donné son feu vert pour rejoindre les Gones. En fin de contrat après avoir été libéré par Arsenal, le latéral droit de 25 ans va signer pour 4 ans. Il sort d'une triste saison avec Southampton, où il a connu la relégation (24 matchs joués).

La source précise que les discussions sont très avancées ce samedi. Le dossier évolue rapidement, et l'on pourrait assister à sa présentation officielle la semaine prochaine. C'est un coup magistral pour Lyon, qui enregistrerait là sa quatrième recrue de l'été de manière presque gratuite. Pour l'heure, seuls Skelly Alvero, Clinton Mata et Duje Caleta-Car ont rejoint les rangs des Rhodaniens.

Toujours recrue offensive à Lyon, qui veut conserver Barcola

Avec le recrutement d'Ainsley Maitland-Niles, le départ de Castello Lukeba se précise. Si l'ancien Gunner ne joue pas au même poste que lui, il peut évoluer en charnière centrale et dans l'entrejeu. Une polyvalence qui a sans doute été l'atout charme pour séduire l'Olympique Lyonnais. Lukeba se dirige vers un départ au RB Leipzig, qui fait le forcing pour le récupérer. Une quatrième offre de 35 millions d'euros a été formulée par le club allemand selon le journaliste Marc Mechenoua.

John Textor, le président de l'OL, doit aussi gérer le dossier Bradley Barcola. L'attaquant de 20 ans est courtisé par le PSG et le FC Barcelone, et peut rapporter gros. Le club rhodanien l'estime à 50 millions d'euros, un montant qui n'a jamais été atteint par les offres des prétendants cités. Les Rouge & Bleu ont proposé plus de 30 millions d'euros, ce qui ne convainc pas vraiment la direction. Sa position est conforme à son mercato : le but est de conserver le joueur à tout prix. Aucune recrue offensive n'est venue renforcer le club, qui n'a perdu que Moussa Dembélé dans ce secteur.