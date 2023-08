La vente OM est proche et c’est une radio étrangère qui vient de livrer un dernier obstacle dans les négociations entre Frank McCourt et les Saoudiens.

La vente potentielle de l'Olympique de Marseille est un sujet qui suscite l'attention des médias et des supporters depuis un certain temps. Frank McCourt, actuel propriétaire du club, a récemment répété qu'il n'avait pas l'intention de vendre le club, mais des informations exclusives indiquent qu'il serait ouvert à des discussions avec l'Arabie Saoudite.

Des émissaires saoudiens à Marseille

Au début du mois de juin passé, des émissaires saoudiens ont visité la ville de Marseille pour établir des discussions en vue d'une possible acquisition de l'OM. Cette visite suggère un intérêt sérieux de la part de l'Arabie Saoudite pour investir dans le club français après les rachats de plusieurs clubs à l’étranger, donc Newcastle United en Premier League.

Selon le journaliste grec George Tsanakas de Sport FM, les pourparlers entre le propriétaire Frank McCourt et les investisseurs saoudiens ont déjà commencé. L’homme d’affaires américain aurait exprimé sa disposition à vendre, mais seulement une partie de ses parts du club. Frank McCourt voudrait en réalité conserver entre 20 et 30 % des parts de l’Olympique de Marseille.

Le problème avec cette approche est que les Saoudiens qui veulent racheter le club phocéen veulent avoir les mains libres dans leur gestion de celui-ci. Prêts à financer toutes les stratégies liées au développement de l’OM après son passage sous leur pavillon, ils estiment qu’ils n’ont besoin d’aucun autre actionnaire pour le développement de l’équipe.

Vers une vente OM imminente ?

Les spéculations quant à la vente de l'OM prennent de l'ampleur, et le journaliste grec se montre malgré tout optimiste quant à une conclusion prochaine des négociations. Il avance que l'OM pourrait passer sous pavillon saoudien dans les prochaines semaines, avec une possible échéance en septembre. Cependant, il précise qu'il reste encore quelques problèmes à résoudre avant que l'accord ne soit totalement finalisé.

Si la vente de l'OM à des investisseurs saoudiens se concrétise, cela pourrait avoir un impact significatif sur le club et son avenir. L'injection de nouveaux fonds pourrait permettre à l'OM de renforcer son équipe et de développer ses infrastructures, ce qui pourrait améliorer ses performances sportives et sa compétitivité sur la scène nationale et internationale.