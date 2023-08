Alors que plusieurs rumeurs envoient Joaquin Correa à l’OM durant ce mercato, une nouvelle mise au point est faite sur ce dossier.

Mercato OM : Pablo Longoria n'est pas intéressé par Joaquin Correa

En cas de départ de Cengiz Under ou de Ruslan Malinovskyi, l’Olympique de Marseille pourrait se retrouver dans l’obligation d’attirer un nouvel attaquant pour pallier le départ de l’un de ces joueurs. C’est dans cette perspective que des rumeurs ont circulé récemment dans la presse italienne concernant un possible intérêt de l'OM pour Joaquin Correa. Recruté pour un montant pour 27 millions d’euros en juillet dernier, l’attaquant argentin n’est pas certain de poursuivre son aventure à l’Inter Milan.

Ses performances -4 buts en 41 rencontres disputées - n’ont pas été à la hauteur des attentes des dirigeants italiens, qui l’auraient mis en vente durant ce mercato. Ils attendraient une offre de 15 millions pour acter son départ dès cet été. Cette décision aurait rapidement alerté ses prétendants, dont l’OM. Les dirigeants marseillais pourraient rapidement entamer les discussions pour son transfert.

Sauf que cette offensive a peu de chance de voir le jour. Car selon les informations de La Minute OM, cette piste n’est pas creusée par l’état-major du club phocéen. Le président marseillais Pablo Longoria et son directeur sportif Javier Ribalta ne seraient pas intéressés par le profil de Joaquin Correa. Leurs efforts sont plutôt concentrés sur le recrutement d’un latéral droit pour épauler Jonathan Clauss à ce poste.

Pablo Longoria maintient sa position concernant Alexis Sanchez

D’ailleurs, le président de l’OM était présent en conférence de presse ce lundi pour la présentation officielle d’Iliman Ndiaye. Pablo Longoria a été questionné sur d’autres dossiers importants, dont un éventuel retour d’Alexis Sanchez à Marseille. Devant les médias, Pablo Longoria a assuré que peu de changements sont à prévoir devant. Avec les arrivées de ses nouvelles recrues, le président de l’OM réaffirmé que son équipe était au quasiment "complet".

En clair, il n'y a pas de place pour Alexis Sanchez dans le groupe de Marcelino actuellement. L'attaquant chilien devrait donc poursuivre sa carrière loin du Vélodrome cette saison. Pour le moment, l’OM se concentre sur la consolidation de son effectif actuel plutôt que sur l’arrivée de nouveaux renforts.