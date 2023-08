Désireux de s'offrir les services de Bernardo Silva durant ce mercato estival, le PSG est définitivement fixé pour le milieu portugais.

Mercato PSG : Bernardo Silva ne viendra pas à Paris cet été

Le PSG aura essayé, en vain. Malgré de multiples discussions, aussi bien avec le joueur qu'avec Manchester City, les dirigeants parisiens se sont rendus à l'évidence ces dernières heures. Bernardo Silva ne viendra pas, et devrait même accepter de poursuivre l'aventure en Angleterre à Manchester City, même si le Barça est toujours dans la course pour essayer de l'attirer.

Cet échec est un gros coup dur pour le club de la capitale, qui avait fait du milieu portugais une priorité cet été, et qui semblait même tenir la corde il y a quelques semaines. Avec cette piste qui tombe à l'eau, les dirigeants parisiens vont devoir se positionner sur un autre milieu de terrain, surtout en cas de départ de Marco Verratti qui continue de faire face aux insistances saoudiennes ces derniers jours.

Le milieu de terrain, un secteur de jeu trop fragile au PSG

Cela s'est fait ressentir lors des matchs de préparation. Malgré les recrutements de Cher Ndour, ou encore Kang-In Lee, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain ne fait pas peur. Vitinha et Soler ne se sont pas vraiment démarqués cet été, et Fabian Ruiz reste toujours aussi inconstant. Les deux seuls qui semblent capables de répondre aux attentes de Luis Enrique sont Danilo Pereira et Warren Zaïre-Emery, mais il faudra recruter d'autres joueurs de qualités pour espérer voir le PSG aller plus loin en Ligue des Champions cette saison.

Le mercato n'est pas encore terminé, mais les dirigeants parisiens sont pour le moment focalisés sur le secteur offensif, et veulent faire venir Randal Kolo Muani pour accompagner Gonçalo Ramos sur le front de l'attaque parisienne. Le milieu de terrain ne semble donc pas être une priorité à l'heure actuelle, mais il serait peut-être temps de s'en inquiéter.