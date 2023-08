Courtisé par le RC Lens et Marseille cet été, Andy Diouf a décidé de signer chez les Sang et Or. Dans un entretien, l'ancien rennais est revenu sur son choix.

Mercato : Andy Diouf a été convaincu par les dirigeants du RC Lens

Auteur d'une très bonne saison au FC Bâle, Andy Diouf s'est rapidement retrouvé convoité dès l'entame du mercato estival. Plusieurs clubs européens étaient à ses trousses, dont deux écuries françaises, le RC Lens et l'OM. Pour un jeune joueur de 20 ans, être sur les tablettes de deux clubs historiques du championnat de France est un sacré privilège, mais le plus dur dans ce genre de moment, c'est de faire le bon choix.

Finalement, Andy Diouf n'a pas eu besoin de réfléchir trop longtemps. Quelques jours après avoir pris connaissance de l'intérêt du RC Lens, le joueur formé au Stade Rennais a signé son contrat chez les Sang et Or, recalant par la même occasion l'OM de Pablo Longoria. Dans un entretien accordé à la Voix des Sports, Andy Diouf s'est expliqué sur son choix et a indiqué ce qui, selon lui, avait fait la différence pour signer à Lens.

"J’avais d’autres sollicitations, à l’étranger ou en France, mais Lens, ça m’a parlé. J’ai eu des discussions avec le coach et le staff et j’ai senti qu’ils me voulaient vraiment. Et en tant que joueur, ça te rassure de voir qu’il y a des personnes qui te veulent vraiment. C’est une équipe qui a de grandes ambitions. Plus les années passent, plus ils en ont. C’est ça qui m’a parlé, et le fait qu’ils fassent confiance à de jeunes joueurs comme moi."

Des débuts prometteurs pour Andy Diouf

Depuis son arrivée au RC Lens, Andy Diouf a participé aux quatre dernières rencontres de préparation de sa nouvelle équipe. Et les premières conclusions sont extrêmement positives. Le milieu de 20 ans s'est parfaitement adapté au style de jeu de Franck Haise, et parvient déjà à faire oublier un certain Seko Fofana.

Sa capacité à casser les lignes tout en étant très juste techniquement plaît beaucoup à ses dirigeants, et le voir titulaire dès la première journée de championnat le week-end prochain à Brest ne serait pas surprenant. Reste à savoir s'il parviendra à rester régulier tout au long de la saison.