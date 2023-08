Non retenu pour le match décisif contre Panathinaïkos, Ruslan Malinovskyi se rapproche d’un départ de l’OM. Une destination se dégage pour son transfert.

Mercato OM : Ruslan Malinovskyi poussé vers la sortie

L'Olympique de Marseille lance officiellement sa saison 2023-2024 par un déplacement périlleux en Grèce. Ce mercredi soir, les Olympiens iront défier le Panathinaïkos dans le cadre du 3e tour préliminaire aller de la Ligue des Champions avant le match retour prévu le 15 août prochain au Vélodrome. Pour ce déplacement crucial, l’entraîneur Marcelino a décidé de convoquer 23 joueurs.

Les six nouvelles recrues seront bien de la partie. En négociations avancées avec Fenerbahçe, Cengiz Under sera, lui aussi, du voyage. En revanche, Ruslan Malinovskyi brille par son absence sur cette liste. L'international ukrainien (55 sélections, 7 buts) n'a en effet pas été inscrit par l'OM sur la liste transmise à l'UEFA pour participer à cette double confrontation européenne.

Ce choix est un signe manifeste que le club phocéen ne compte pus vraiment sur lui et serait prêt à se séparer de lui, six mois seulement après son arrivée en provenance de l’Atalanta Bergame. Plusieurs courtisans ont même déjà approché la direction de l’OM en vue de boucler sa signature. Torino et Besiktas rivalisent pour le recruter.

Le Besiktas a les devants pour Ruslan Malinovskyi

Si Ruslan Malinovskyi accorde sa préférence à un retour en Italie, La Provence révèle ce mardi que c’est bien le club turc qui semble en pole position pour sa signature. Le Besiktas aurait transmis plusieurs offres fermes à l’OM pour un prêt à 1,5 million d’euros, avec une option d’achat dont le montant n’a pas filtré, mais qui serait proche de 7 millions d’euros. Les négociations se poursuivraient entre les deux écuries afin de trouver un accord satisfaisant.

Reste à savoir quelle sera la réaction du Torino. Pour le moment, une seule chose est certaine, l’OM cédera son milieu offensif au plus offrant. Si son départ venait à se concrétiser dans les prochains jours, Ruslan Malinovskyi deviendrait alors le troisième joueur de l’ère Pablo Longoria à quitter l'OM six mois après son arrivée, rejoignant Cédric Bakambu et Luis Suarez dans cette catégorie. Le mercato estival de l'OM promet encore des rebondissements avant sa clôture.