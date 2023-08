L’OM ne s’arrête plus. Après avoir bouclé l’arrivée de six nouvelles recrues, le club phocéen est bien parti pour accueillir un nouvel attaquant.

Mercato OM : Wilson Isidor dit oui à l’Olympique de Marseille

L’Olympique de Marseille poursuit son recrutement d’envergure. Malgré les arrivées successives de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Ruben Blanco et Iliman Ndiaye, le club marseillais n’est pas rassasié et ambitionne d’attirer un nouveau renfort offensif. Pour ce faire, les dirigeants marseillais ont jeté leur dévolu sur Wilson Isidor.

Cette information dévoilée par L’Équipe est confirmée par Foot Mercato qui assure que les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont bien entamé des négociations avec l’attaquant du Lokomotiv Moscou en vue de boucler sa signature au plus vite. Les premiers échanges entre les deux parties sont même jugés très positifs.

Le président de l’OM, Pablo Longoria, et son directeur sportif, Javier Ribalta, ont personnellement échangé avec l’ailier gauche de 22 ans et cet intérêt est réciproque. Wilson Isidor aurait répondu favorablement aux avances marseillaises. Malgré la convoitise d’autres clubs européens, le jeune attaquant est convaincu par le projet phocéen et accorderait sa préférence à Marseille.

Négociations en cours pour boucler son transfert

Un an après son transfert manqué à l’OL, Wilson Isidor s’apprête cette fois-ci à prendre la direction de Marseille. Les dirigeants phocéens auraient entamé des discussions avec le Lokomotiv Moscou afin de finaliser sa signature. Les négociations sont en cours entre les deux formations et portent sur un transfert sec du joueur, dont le contrat expire en juin 2026.

Après 18 mois passés en Russie, l’ancien joueur du Stade Rennais et de l’AS Monaco a donc de grandes chances de faire son retour en Ligue 1 cet été. Les dirigeants de l’OM devront d’abord se séparer de quelques joueurs avant de pouvoir avancer plus concrètement sur ce dossier. Les possibles ventes de Cengiz Under et de Ruslan Malinovskyi devraient sans doute faciliter son arrivée à Marseille.