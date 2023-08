Désireux de renforcer le secteur offensif du Havre cet été, Mathieu Bodmer est en passe de boucler la signature du cousin d'Erling Haaland.

Mercato Le Havre : Jonatan Braut Brunes, cousin d'Erling Haaland, bientôt au HAC ?

C'est un coup immense que s'apprête à réaliser Mathieu Bodmer. À quelques jours du début de la Ligue 1, avec un déplacement à Montpellier pour Le Havre, le directeur sportif cherche toujours à renforcer son effectif, et plus particulièrement son secteur offensif. S'il a été très entreprenant depuis le début de l'été, avec pas moins de six recrues qui ont rejoint l'équipe normande, l'ancien joueur de l'OL veut encore faire des merveilles sur cette fin de mercato estival.

Selon les informations du média norvégien TV2, Le Havre est sur le point de s'offrir Jonatan Braut Brunes, qui n'est autre que le cousin d'un certain Erling Haaland. Les dirigeants du HAC ont formulé une première offre avoisinant les 2 millions d'euros, et l'attaquant de Strømsgodset IF a déjà donné sa préférence pour le club normand. Un sacré coup de com' si cela venait à se confirmer dans les prochains jours.

Emmanuel Sabbi attendu ce mercredi au Havre

En attendant le cousin d'Erling Haaland, Le Havre est sur le point de boucler une autre arrivée offensive ce mercredi. Emmanuel Sabbi, international américain de 25 ans, est attendu dans les prochaines heures en Normandie pour signer son contrat et s'engager officiellement avec le HAC. Auteur de 8 buts et 5 passes décisives la saison dernière, toutes compétitions confondues, sous le maillot d'Odense Boldklub, Emmanuel Sabbi va venir renforcer le secteur offensif havrais et tenter d'amener son expérience pour aider le club à se maintenir en Ligue 1 à l'issue de la saison.