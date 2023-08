Alors que la Ligue 1 reprend dans quelques jours, le Stade de Reims est en passe de perdre Jens Cajuste, sur le point de rejoindre Naples.

Mercato Stade de Reims : Jens Cajuste va s'engager en Italie

Après des débuts fracassants en Ligue 1, Will Still compte bien continuer sur cette lancée. Auteur d'un mercato ambitieux, Reims a multiplié les recrues avant de faire son retour sur les pelouses de Ligue 1. Une reprise qui devrait se faire sans Jens Cajuste, en instance de départ. Selon les informations de Foot Mercato, le milieu de terrain va partir en Italie et plus précisément du côté de Naples. Les deux clubs sont tombés d'accord et le transfert va être officialisé après la traditionnelle visite médicale.

C'est Rudi Garcia lui-même qui a convaincu le Suédois de venir rejoindre les champions de Serie A. Toujours aussi proche du championnat français depuis son départ, ce n'est pas la première fois que l'ancien coach de la Roma tente de faire venir des joueurs qui évoluent ou ont évolué en France. Il avait déjà jeté son dévolu sur Lucas Tousart avant que ce dernier ne rejoigne finalement l'Union Berlin et plus récemment, il avait fait de Kevin Danso sa priorité, mais l'Autrichien a préféré prolonger avec le RC Lens. Cependant, l'arrivée du numéro 8 a de quoi réjouir le technicien qui demandait une recrue au milieu de terrain à Aurelio De Laurentiis depuis sa prise de fonction.

Visite médicale programée pour Keito Nakamura

Si Jens Cajuste va partir, les supporters de Reims peuvent se satisfaire de la prochaine arrivée de Keito Nakamura. Le Japonais va s'engager sur une longue durée avec les Rémois. En marge de son transfert, le joueur va passer sa visite médicale ce mercredi pour valider les derniers détails. Une excellente nouvelle puisque la direction est allée arracher l'ailier à plusieurs écurie européenne, dont le LOSC qui tenait un accord depuis plusieurs semaines. Avec autant de moyens mis à leur disposition, les pensionnaires d'Auguste-Delaune font partie des équipes qu'il faudra surveiller cette saison.