Depuis plusieurs jours, le Stade de Reims s'intéresse à Keito Nakamura et serait en passe de rafler la mise pour l'attaquant japonais de LASK Linsk.

Stade de Reims Mercato : Keito Nakamura tout proche du SDR

Un temps pisté par le LOSC pour renforcer son secteur offensif, Keito Nakamura devrait finalement s'engager avec le Stade de Reims dans les prochaines heures du mercato. À 23 ans, l'international japonais (2 sélections, 1 but) devrait découvrir le championnat de France, lui qui évolue au sein du club de LASK Linsk, en Autriche, habitué aux compétitions européennes. Une belle prise pour le SDR de Will Still, qui souhaite surfer sur sa belle saison de l'an passé pour stabiliser le club en Ligue 1.

Comme le confirmé L'Équipe, les négociations ont bien avancé entre le Stade de Reims et Keito Nakamura qui devrait rapidement débarquer chez les Rémois pour parapher son nouveau contrat. Le joueur japonais va apporter du tranchant sur l'aile gauche, lui qui sort d'une très belle saison en Autriche. En 36 rencontres, il a trouvé à 17 reprises le chemin des filets, et a distribué 8 passes décisives à ses partenaires.

Le Stade de Reims va débourser 10 millions d'euros pour Keito Nakamura

Pour s'assurer le renfort de l'attaquant japonais, le Stade de Reims devrait formuler une sacrée offre au club autrichien. Le quotidien sportif parle d'une somme avoisinant les 10 millions d'euros. Pour rappel, le SDR a déjà flambé sur ce mercato, s'offrant Joseph Okumu, en provenance de la Belgique, pour près de 12 millions d'euros. Le signe que le club n'a pas peur d'investir pour servir ses ambitions, et de miser sur des joueurs talentueux avec un fort potentiel.

Au Stade de Reims, Keito Nakamura va retrouver l'un de ses compatriotes puisqu'il animera l'attaque aux côtés de Junya Ito, arrivé la saison passée en Champagne. Un nouveau renfort offensif qui se dessine donc pour des Rémois qui ne manquent pas d'ambition.