En pourparlers avec l'Eintracht Francfort, Niels Nkounkou devrait bien rejoindre le club allemand, qui est parvenu à un accord avec l'ASSE.

Mercato ASSE : Niels Nkounkou vendu 8,5 millions d'euros

Après plusieurs offres rejetées pour son latéral gauche, Niels Nkounkou, l'ASSE a finalement abdiqué. Le club stéphanois se serait laissé convaincre par une offre de 8,5 millions d'euros de la part de l'Eintracht Francfort. Prêté par Everton l'hiver dernier à Saint-Etienne, le défenseur avait donné satisfaction et les dirigeants stéphanois n'avaient pas hésité à lever son option d'achat de 2 millions d'euros.

Niels Nkounkou pensait voguer vers d'autres horizons après six mois de pige, il n'en est rien. L'ASSE insistait pour le conserver, bloquant son transfert vers la Bundesliga, malgré un accord verbal, en janvier dernier, des dirigeants des Verts qu'ils ne lèveraient pas son option d'achat en fin de saison.

Niels Nkounkou : « S'il faut leur dire tous les jours que je veux partir, je le ferai »

Dans un entretien accordé à L'Équipe, il y a deux semaines, Niels Nkounkou évoquait sa brouille avec l'ASSE et son état d'esprit actuel. En tout état de cause, le latéral gauche ne s'imaginait en aucune manière poursuivre en Ligue 2, sous les couleurs de Saint-Etienne. "S'il faut leur dire tous les jours que je veux partir, je le ferai. Je ne me lasserai pas. Maintenant, garder un joueur contre son gré, je crois que ce n'est pas la bonne solution. J'espère sincèrement que la situation se débloque vite parce que je me prends la tête tous les jours avec cette histoire plutôt que de me concentrer sur mon football."

Et cette situation a fini par se débloquer. Un accord qui tombe à point nommé, et qui devrait peut-être remettre les idées en place à l'AS Saint-Etienne, déjà mal embarqué en Ligue 2, après une première défaite à domicile contre Grenoble, samedi dernier.