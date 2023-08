En attendant de boucler de belles ventes durant ce mercato, l'OM explore en secret le retour d'une ancienne star de Ligue 1.

Mercato OM : Brandao ouvre la porte à un retour à Marseille

Le mercato estival est très mouvementé du côté de l’Olympique de Marseille avec l’arrivée de six nouvelles recrues de qualité. Désormais, la direction phocéenne souhaite réaliser de belles ventes en se séparant de quelques joueurs dans l’optique de soulager un peu ses finances. En attendant, l’OM pourrait accueillir l’un de ses anciens joueurs en la personne de Brandao.

La carrière de l'ancien footballeur brésilien a été marquée par des passages à l'AS Saint-Etienne et à Bastia, mais c'est sous les couleurs de l'Olympique de Marseille qu'il a laissé une empreinte indélébile. De 2009 à 2012, Brandao a évolué à l'OM et son attachement à Marseille est profond. Il entretient toujours un lien étroit avec le club phocéen, au point où sa volonté de revenir sur la Canebière ne fait plus aucun doute.

Lors d'un Space avec La Minute OM, Brandao a une fois de plus exprimé son désir de revenir à l’Olympique de Marseille. Interrogé sur la possibilité de devenir entraîneur des attaquants de l'OM, il a répondu : « S’il y a des opportunités pour travailler avec le club, pourquoi pas ? » Cette déclaration montre clairement son intérêt à contribuer au développement de son ancienne équipe.

Les négociations entre les deux parties ont déjà débuté

Le récent retour de Jean-Pierre Papin a marqué une nouvelle ère à l’OM, où le président Pablo Longoria a clairement exprimé sa volonté de s'entourer d'anciennes gloires du club pour favoriser la progression de l’équipe phocéenne. Dans cette optique, il n'est pas improbable que Brandao puisse intégrer à son tour le staff de Marcelino.

Le principal intéressé a d'ailleurs confirmé l'existence de négociations en cours avec la direction de l'OM en vue de son éventuel retour. « J'ai déjà discuté avec Pablo Longoria et les autres dirigeants, j'attends la réponse », a-t-il déclaré en laissant entrevoir sa confiance quant à une issue positive des discussions. La décision finale de la direction de l'OM est attendue, et l'espoir de Brandao est que celle-ci penche en sa faveur.